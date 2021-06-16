在要求對新冠病毒的源頭展開獨立調查的呼聲日益高漲之際，美國國會眾議院的兩名共和黨眾議員提出一項法案，要求對中國衛生機構的負責人進行制裁，直到他們允許對2019冠狀病毒病（COVID-19）源頭，包括病毒是否源自武漢的一個實驗室，展開獨立的、不受阻礙的調查。該法案還尋求讓中國共產黨為他們盜竊知識產權和多次侵犯人權的行為負責。

來自紐約州的共和黨會議主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）和來自維吉尼亞州的共和黨籍眾議員魏特曼（Robert Wittman）星期二（6月15日）提出了《世界理應知道法案》（the World Deserves To Know Act），要求對與新冠疫情有關的中國共產黨的成員和中國衛生機構的負責人實施制裁。

法案要求總統根據馬格尼茨基法案的有關規定，對讓與新冠疫情有關的舉報人和公民記者失蹤並限制與疫情有關的言論和學術自由的中共官員進行制裁。法案還明確要求制裁中國疾病控制預防中心主任高福和國家衛生健康委員會主任馬曉偉。制裁措施包括凍結這些官員在美國或受美國控制的資產、不許入境並取消現有簽證等。

「作為自由世界的領袖，美國必須讓中國共產黨官員為他們違背良心的行為承擔責任，」斯特凡尼克眾議員在一份聲明中說。「除了知識產權盜竊，中國共產黨對自己的少數民族維吾爾人進行種族滅絕，在香港持續進行壓制，並公然掩蓋COVID-19的起源——這導致了經濟危機和全球各地的人民生命損失，包括近60萬美國人的死亡。有必要進行徹底、不受阻礙的調查，以確定他們行動的程度，並防止中國共產黨以任何形式獲得經濟利益，特別是以犧牲美國人民的利益為代價。」

「我們不能允許中國妨礙對COVID-19起源的自由和公正調查，」魏特曼眾議員說。「我們也不能容忍中國壓制可能證明對預防未來的大流行病至關重要的信息。《世界理應知道法案》實施的制裁為COVID-19起源的真相鋪平了道路。」

眾議院目前由民主黨占微弱多數，這部法案是否能夠獲得通過，前景並不明朗。不過，斯特凡尼克是共和黨在眾議院排名第三的領袖，這部法案反映了國會共和黨人在相關問題上的政治立場。

自從《華爾街日報》報道了武漢病毒研究所的三名研究人員在疫情最初爆發的前一個月出現了類似新冠疫情的症狀並去醫院接受治療後，病毒可能源自實驗室洩漏的說法再次成為人們關注的焦點。美國總統拜登5月26日發表聲明，指示美國情報機構加倍努力，收集和分析有關2019年冠狀病毒病起源的信息，並在三個月後向他報告新冠病毒是來自動物源還是實驗室事故。

歐盟和七國集團領導人對美國總統拜登推動的重新調查新冠病毒的來源表示支持，並敦促中國給予研究人員「完全的准入」。

北京把要求重新進行新冠溯源調查斥為「政治操弄」。

在沒有最終確定新冠病毒來源的情況下，世界衛生組織和一些科學家都認為有必要對病毒源頭的各種可能性進行更深入的調查，包括源自實驗室洩露。