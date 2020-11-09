經濟部中小企業處於11月7、8日兩天於華山文化創意園區舉辦「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR）」成果展，邀請全國146家計畫輔導廠商共襄盛舉，展現各地輔育計畫的種子、幼苗推動城鄉創生轉型的成果。參與成員現場走秀、帶動熱鬧氣氛，分享成長經驗、展現十足的正能量。中小企業處蘇文玲副處長受訪時表示，推動城鄉創生不僅為了賺錢，其背後的精神也越來越受到國人的詢問……，凸顯該計畫強調資源整合與均衡發展的重要性。

為了鼓勵企業推動城鄉創生之發展，擴散城鄉創生價值與產業效益，經濟部中小企業處自2018年起辦理「SBTR」，協助中小企業導入循環經濟、數位經濟及體驗經濟等三大概念，所設計之生產、生活、生態「三生一體」的永續經營模式，結合在地資源並串聯周邊產業，藉以驅動城鄉特色的建立，協助產業升級轉型，促進城鄉經濟均衡發展，創造多元就業的機會。更希望藉由政府的推動，集結各地城鄉創生種子全面參與，凝聚更多在地經營人才，促進人口回流，以公私協力群聚共好之策略，協助地方發揮特色，創造產業價值，並為城鄉創生樹立新典範。



「城鄉百貨商行」的展示攤位。圖／陳金萬

這次成果展以「綻FUN城鄉 創生共榮」為活動主軸，以動態走秀呈現各家風采的「城鄉創生風采秀」熱鬧開幕，走逛「城鄉百貨商行」試吃各地城鄉特色商品，「手作互動體驗課程」讓遊客有逛又有玩，「創生影展」播映精彩感人的城鄉創生歷程。現場規劃各式多元體驗活動，展現此計畫連結在地、活化城鄉之豐碩成果。新穎的創意結合在地的資源常常讓人有意想不到的感動。



桌也小屋天然手作有限公司以4位另類型男走秀推廣「台灣藍」的經典設計。圖／陳金萬

7日下午主辦單位邀請新北青年返鄉翻土、創業結盟有成的「汪汪地瓜園」、傘花朵朵串起彰化產業聚落的「富雨陽傘」、活化嘉義監獄舊宿舍創生新聚落的「台灣田野工場」，以及佳釀美食自然生活六感體驗的「藏酒酒莊」等北中南東4區創生企業代表，分享城鄉創生心路歷程及未來創生藍圖，期促進各地城鄉創生種子相互交流，激發更多跨業與跨域合作機會，為台灣城鄉均衡發展，奠定穩固根基。



創生故事牆與參展物品。圖／陳金萬