凱莉·當·奈特·克拉夫特 （Kelly Craft）美國外交官，2019年9月12日起擔任美國駐聯合國大使。凱莉·克拉夫特此前是美國駐加拿大大使，是第一位擔任該職位的女性。圖／擷自美國國務院flickr

美國駐聯合國大使凱莉克拉夫特（Kelly Craft）9月16日與駐紐約辦事處長李光章「歷史性會面」共進午餐，強調川普總統一直在努力強化與台灣的雙邊關係，克拉夫特表示代表川普政府繼續與台灣保持友好關係，強調要幫助台灣「回到」（back into）聯合國。

克拉夫特午餐會晤台灣外交官，代表川普政府力挺台灣，緊接著國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，是美國近來逐步加強對台關係的最新一步，台灣人民對於美國願意如此大力支持，無不振奮，也感激川普政府對台持續增溫的友好態度與實際支持。

關於聯合國問題，台灣歷年來在聯合國發起友邦發言支持入聯，今年也不例外，9月22日聯合國大會上， 7 個台灣友邦也照慣例於發言時強調聯合國不該排除台灣，其中吐瓦魯呼籲讓「中華民國」以創始會員國的身份重返聯合國，呼應克拉夫特的幫助「回到」聯合國說法，對此，福和會感謝友邦的支持，但也希望能更闡明台灣人的心聲。

台灣因為歷史上的特殊因素，而有了名不符實「借殼上市」的尷尬狀態，外國友人若非研究戰後東亞史的專家，可能不容易理解，所謂的「返回」聯合國，就來自於這樣的矛盾過去。

二次世界大戰結束後，蔣介石軍事集團以「中華民國」代表中國的身分成為聯合國創始五國，也是安理會常任理事國，在聯合國安理會具有一票否決權的權力。然而，聯合國成立不久，蔣介石軍事集團在中國兵敗如山倒，蔣介石本人下野，李宗仁接任末代總統，無助地看著「中華民國」國民政府在共軍凌厲攻勢下崩潰瓦解，最終李宗仁流亡美國，中華民國在中國滅亡，由中華人民共和國取代。

蔣介石在這個過程中，利用海軍大體上由蔣集團控制的優勢，聚集還效忠自己的私人軍事集團，運送來台灣，並在台灣宣布「復行視事」，重新組建了政府組織，這個政府組織與在中國時的鬆散軍閥共治平台完全不同，是一個控制力可直達村里的中央集權專制政權。儘管領土與政府架構都已經有絕大的不同，蔣介石仍稱之為「中華民國」，並仍在聯合國擁有中國的代表權。

蘇聯自從1950年起就認為台灣不能代表中國，不斷提案爭執中國代表權案，幾乎每年聯合國大會都要爭執中國代表權問題，直到1971年，阿爾巴尼亞與阿爾及利亞兩個親中國家提案，在一番國際角力之後，聯合國達成《聯合國大會第2758號決議》，認定中華人民共和國才代表中國，也擁有創始國的安理會常任理事席位和否決權，而台灣的「中華民國」不能代表中國，蔣介石在知道無力回天後，聲稱自行「退出聯合國」，並宣傳「漢賊不兩立」的說法來顧全顏面。

也就是說，「中華民國」曾經擁有聯合國席位，是代表中國的席位，友邦吐瓦魯的建議「以創始會員國的身份重返聯合國」，以及克拉夫特所稱的幫助「回到」聯合國，都是指中國席位。

過去台灣許多學者專家已經針對台灣應該如何入聯，有相當多的沙盤推演，若是以新國家台灣的名義加入聯合國，勢必受到中國一票否決權的阻撓，唯一能迴避否決權的辦法，就是以當初中華人民共和國取代「中華民國」的方式，提出會籍異議案，取代中華人民共和國的中國代表權，但這將導致在國際上台灣將等同於中國的混淆後果。

若有朝一日，國際形勢轉變，使得美國得以推動支持台灣加入聯合國，為處理中國否決權問題，技術上可能有諸多安排，基於現實主義與務實思維，福和會支持各種技術上的妥協辦法。

但是福和會希望國際友人能夠明白，台灣人民衷心的盼望，是以正常的台灣代表台灣身分，來在國際上交流，台灣並不想要剝奪中國人民的權益，以「借殼上市」這樣不倫不類的怪異身分來參與國際事務。

李前總統登輝先生曾稱，台灣是不正常的國家，這是台灣的悲哀，若國際形勢所逼，被迫暫時得以台灣代表中國才能參與國際事務，台灣也只能接受這樣不正常的狀況，但是台灣人民不希望這樣的不正常狀態一直持續下去。台灣人民希望以一個正常的台灣代表台灣的身分，在國際上揚眉吐氣，這是全體台灣人的心願，福和會在此也向國際友邦及友人請求，能夠了解台灣人民的心聲。