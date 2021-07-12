柯市長7日晚間接受媒體專訪，指稱環南市場記者會是被「設局」。不過，根據當天北市府發出的採訪通知，是在上午11時01分發出，內容為「中央流行疫情指揮中心7月2日上午11時30分為因應《台北市環南市場疫情》，由陳時中指揮官召開臨時記者會」、「陳時中部長上午致電黃珊珊副市長，表達想赴現場瞭解的意願，由於市場管理涉及中央地方多單位協調作業，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會」。顯然，台北市政府應已知悉有記者會，所以，柯市長當天才會在11時20分左右抵達環南市場，也出席了11時30分的記者會。

另外，有關是否被設局， 8日台北市的防疫記者會，北市府副發言人再度指出，市府一直認知7月2日記者會前，應有會前會。不過，當天上午，指揮中心陳部長，以及農委會陳主委，皆曾先後電話黃副市長，尤其，陳部長還和柯市長直接通話，雙方對於成立聯合前進指揮所也達成共識。電話中，柯市長還曾詢問指揮官，核心成員有誰？也表示北市府會負責找場地，陳時中指揮官則說，今（2）天的重點就是展現雙方的態度，中央、地方願意一起合作。因此，就指揮中心而言，因已親向柯市長說明，其功能和市府所認知的會前會的目的並無差別。至於，柯市長爆出指揮中心是在記者會前半小時才說臨時要「開會」，到現場才發現是開「記者會」，連現場麥克風都準備好了，看到陳部長拿出看板，才知道「原來局都已經設好，就是引君入甕。」等等，其實，以柯市長的能耐，即使是半小時之前才確知是記者會，也無損其表現。此外，究竟是召開記者會或是如柯是長所言的開會，恐是北市府單方面或先入為主的的想法，倘若意欲藉此即認為是被設局，似嫌牽強，頂多，就是雙方的訊息傳遞與表達，有未盡清晰之處。

中央地方互信因應疫情衝擊

然而，柯市長的快人快語與創意思維向來不缺，繼日前美國贈送疫苗一事，柯市長在議會回答議員質詢時，即把台灣比擬為「小弟」，這次的「設局」之說，也再度惹議。此外，因頻遭猛攻「特權疫苗」，柯市長趁上節目之便也撂下狠話，並說要「恐嚇民進黨」，直言如果再每天搞這題目，總統府疫苗帳也掛在北市府上，「但我連看都沒看到，總統府幾支什麼的，都有帳，到時候我就做個表公布。」，當被問及為何掛在台北市？柯市長說，因為施打疫苗要找醫院幫他打，北市衛生局管得到所有北市醫院。不過，總統府今（8）日立即回擊表示，經得起檢驗。另一方面，對於是否握有總統府疫苗施打名單？北市府蔡副市長則表示，中央第二類施打對象，包括那一家醫院？那些部會？有多少數量？北市資料都有，但所謂名單部分，北市沒有，除非必要，否則不會向醫院查詢。顯然，對於是否握有總統府施打名單，市長和副市長的說詞，也有程度上的差異，但話題確已夠聳動了。

政治哲學思想中，有二位祖師爺級的人物，一位是《君主論》的作者馬基維利，他說：說謊是政治不可或缺的日常；另一位就是《純粹理性批判》的作者康德，他則說，謊言不見容於政治。然而，畢竟兩人的生活背景相當不同，馬基維利書寫的時代是文藝復興時期的義大利政局，當時諸國林立，所以，馬基維利心中的理想君王必須鐵面無情、專制跋扈，才能擺平內外紛擾。康德出身平凡，依賴自身努力勤奮而成為學院派的明星級哲學教授，潛心於學術，留下諸多影響後世的自由與人權之政治哲學思想。因此，在現實世界中，馬基維利式的無情、欺騙等邪惡手段，雖難以根絕，但重建互信合作的社會氛圍，應是疫情來襲的新課題。