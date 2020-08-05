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印度

印度孟買暴雨，4日 宣布 紅色警戒，鐵公路交通中斷。

南韓

南韓連續42天大雨導致水災土石流，15死1500流離失所，適逢COVID-19疫情，造成嚴重困難，災民 不知該如何隔離收容 。大雨也影響北韓農業區，可能之後會造成飢荒。

澳洲

澳洲總理莫里森5日 稱印太聯盟 是澳洲政府關鍵的最優先事項。

澳洲總理4日於阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)上 稱沒有證據 顯示應該禁抖音。阿斯本安全論壇為線上會議，以ZOOM舉辦。

泰國

泰國內閣4日 通過修法 ，將允許醫用大麻生產與銷售。

緬甸

翁山蘇姬4日 正式宣布 參選連任。

歐盟

7月歐元區製造業活動 微幅成長 ，是2019年以來首度成長。

波蘭

波蘭執政黨 正式發表 反對歐盟婦女政策主張，稱伊斯坦堡協議允許墮胎，並將造成移民鑽漏洞，是歐盟極端左翼份子強加其扭曲意識形態到不願接受國家的作惡工具。

白俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科4日 指控 俄羅斯對傭兵逮捕事件說謊，並稱傭兵想發起恐怖攻擊引發革命但是遭破獲。

盧卡申科4日 稱 因為與俄羅斯的石油爭議，使得政府預算損失15億白俄羅斯盧比(約7億美元)

希臘

希臘4日 稱 來自土耳其的非法移民減少，4-7月從去年的12363人大減到僅850人，可能因邊界管制趨嚴，以及疫情的影響。2015-2016年有破百萬非法移民從土耳其偷渡至希臘。

美國

川普 稱要是微軟買了抖音 ，美國政府應該得到售價的一大部份，因為是美國政府的行動逼使抖音出售，理當回饋。川普7月31日宣布要禁抖音，8月1日反對微軟買下抖音。中國日報 則聲稱 不接受美國「盜竊」中國科技公司。

白宮顧問納瓦羅3日 建議微軟 應該出售中國持股。微軟在中國有6000員工，但營收只佔1%，因盜版猖獗。

民主黨與白宮接近對新一波經濟刺激計畫達成共識，消息傳出4日 刺激金價 上漲破2000美元大關

俄羅斯想興建直通德國的北流二號天然氣管線，川普政府雖然政策上聯俄，但不希望西歐能源過度依賴俄國，卻又視俄國為假想敵，一方面要美國保護，卻還讓經濟流跳過歐洲堤壩國家例如烏克蘭、波蘭，川普政府為此已經提出禁運來妨礙管線興建，不過俄國出資的 遊說公司正狂撒大筆遊說費用 ，希望美國能不要反對。另一方面德國則威脅美國若繼續阻撓，將有報復行動。

秘魯

秘魯國會4日對閣揆 不信任投票 ，導致內閣再度倒閣。

黎巴嫩

黎巴嫩首都貝魯特4日 發生大爆炸 ，爆炸之大連一海之隔的塞浦路斯都聽得到爆炸聲，造成78死4000多傷。起因為港口倉庫有2750噸硝酸銨，通常為肥料原料，也是炸藥原料，已經存放6年，卻沒有任何安全措施，當地媒體據稱可能因倉庫破損進行修補工程，焊接火花引爆。爆炸後全城都是有毒廢氣，美國貝魯特大使館警告市民待在室內，可能的話戴上防毒面具。

聯合國暫時駐黎巴嫩軍艦艇停泊在貝魯特港口，也 受到相當損害 ，維和部隊人員多人受傷，其中有人受重傷。

黎巴嫩最高國防議會 宣布 貝魯特是災後城市，進入2周的緊急狀態，軍方將接管維安任務。黎巴嫩政府將釋出1000億黎巴嫩鎊預算救災。

土耳其 、 以色列 、 英國 、 伊朗 、 法國 、 美國 都已經宣布準備提供黎巴嫩人道援助。

7月31日黎巴嫩為2005年前總理哈里里遭真主黨恐怖份子汽車炸彈刺殺案 開庭審判 4名嫌犯，哈里里死後黎巴嫩動亂至今。不料開庭後數日後又發生大爆炸。

埃及

埃及4日 退出 尼羅河上游水壩談判。

約旦

約旦教師工會自2019年發起長達1個月抗爭，2019年10月與政府達成協議，近來工會領袖抨擊政府沒有遵守協議，2020年7月25日約旦掃蕩教師工會逮捕領袖，引起進一步抗爭，安全部隊4日 使用催淚瓦斯驅散 以石塊攻擊的暴民，7名安全部隊受傷。

伊朗