自從蔡英文掌權後,一個政治氛圍擴散在台灣:「獨派已凋零」好像台灣人已不再求「建立一個獨立自主的國家」!那麼所謂的天然獨是甚麼?所謂的「務實的台獨,台灣已是獨立的國家,她的名字叫中華民國」是嗎?那麼聯合國憲章第二十三章第一節「The Security Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council.」The Republic of China (中華民國)仍然在憲章裏定義的五國永久安理會員,但是誰坐在那個位置?波多黎各對外形同一個獨立政治實體,最明顯的就是參加所有的國際比賽,但是波國從來沒有人宣稱其為獨立國家,繼續作為美國屬地是其人民的選擇。(上世紀戰後三次公投)!這是民進黨有權者自欺欺人之談!

與其說是「獨」與「非獨」,不如說是新的利益集團在民進黨形成。東奧正名在台北有 47 萬票,那是蔡在杯葛,作為行政院長的頼清德亦是同流合污,和柯文哲鄙視下的成果,這應該是「姚文智」基本盤,這個基本盤應該很容易造成對柯的棄保(只要 8 萬票就有了),但為什麼姚的票這麼低。我去年回去選舉,很明顯的,蔡全面封鎖他,自由時報三不五時唱衰姚棒柯!黨的市議員選人公然唱衰他,支持柯,我有兩位同年的深綠朋友嘆妻兒竟不知民進有提名侯選人,柯屢對民進黨唾面而蔡卻自乾!藍世聰在市議會被問及怕不怕被黨開除,他答最好把理由寫進去(嗆聲,蔡敢嗎!那她不也該被開除嗎!)