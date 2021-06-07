黎安德（Antonia Maria）修女，1907年12月9日生於美國的麻薩諸塞州，她從小立志要用醫療服務和傳福音來幫助窮苦的人，中學時代就進入天主教的修會並發終身願要成為事奉天主的修女，一方面又努力學醫，在1934年27歲時取得了威斯康辛大學醫學博士學位，之後在醫院服務並在正式取得修女和醫師資格後，於1939年向修會申請希望能到遙遠的東方中國服務。獲得允許之後她被差派先到香港學習中文兩年，於1941年進入中國的廣西桂林，再到雲南貴州等偏遠的地方，開始為病患服務。當時正值中日戰爭砲火猛烈籠罩之下，傳染病四處流行又缺乏藥物和民生物資，她和其他外籍傳道人士吃足了苦頭仍然不忘全力救治困苦的病患。不幸的是戰爭結束共產黨佔據了中國，下令外籍傳教士離開並展開了對宗教的迫害，她只好跟著其他傳教士退到香港並到難民營去為難民看診和傳福音。

1953年黎安德和其他宣教士來到台灣，她選擇了彰化員林落腳，當時鄉下許多貧困家庭沒有錢看病，醫療資源也很欠缺，她就在員林開設了一家小診所收容醫治窮苦的病人，又每週兩天前往彰化、南投的偏僻地區做巡迴醫療的義診，在1960年代台灣小兒麻痺流行，她除了向政府衛生單位反映疫情，更緊急向美國的「國際婦女會」請求協助，獲得5000份小兒麻痺疫苗，救了中部地區不少孩童免於受害。1962年她更在彰化市設立「瑪利諾聖母診所」，專門收治小兒先天心臟病、小兒麻痺、智能不足的貧困孩童，她到處募款為飽受痛苦折磨孩童籌措醫藥費，也得到地方上人士的幫助，大家捐款購買整套的復健設備，讓她的診所成為彰化地區窮苦人家生病的庇護所；她不但照顧孩童也幫婦女做產前檢查和接生，並教導鄉下婦女正確的育嬰觀念。由於她對窮苦病人都只收「一塊錢」的醫藥費用，彰化地區的窮苦人家生病了都知道去找「天主教」的修女拿藥。除了在診所照顧治療病人，她也常到南投的原住民部落和彰化的鄉下義診，數十年從不間斷的奉獻。

直到1987年黎安德80歲高齡，她才結束「瑪利諾聖母診所」的工作，將該地方提供給「耶穌聖心會」做為社區文教中心傳播福音之用，而她自己搬到台中的瑪利諾修女院去住，但她仍繼續擔任「先天性小兒心臟病基金會」的董事，提供寶貴的經驗傳承給年輕醫護人員，她也到台中的中山醫院、惠華醫院以及彰化基督教醫院去當志工，實踐她為主做工服事弱小兄弟的信仰。她93歲時台中靜宜大學頒贈她榮譽博士學位，2002年95歲時她才回美國養老，2007年12月美國的天主教會為她慶祝100歲生日，她坐在輪椅上說：「生命最大的喜悅，就是有能力為需要的人服務，特別是為貧困的人作我所能做的，這真是上帝給我的恩典。」2008年2月13日她回歸主懷，留下了美好的見證在台灣！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集