南北縱走的烏山（中寮山）山脈，1977賽洛瑪颱風眼順著山嶺由南往北狂捲，把山上村落紅屋瓦全捲光吹走。圖／呂自揚攝影

驚天風雨悚怖來，搖山斷樹大地哀；

慘看家瓦風吹去，哭抱溼衣躲廟台。

賽洛颱風捲烏山，捲光屋瓦一間間；

看破殘屋難重建，家家含淚往外遷。

—〈中寮山賽洛瑪颱風〉



五十年前八七水，五十年後八八災；

堤潰橋斷車落難，山崩樹流樓倒栽。

八八水災裂山崖，小林山村土石埋；

山林濫墾成禍患，無辜災民最悲哀。

—〈八八水災〉

台灣是美麗島，天氣溫和。大自然中唯二不美的是多地震和颱風水災。

台灣位於西太平洋颱風吹襲路徑的颱風圈，自古每年夏秋都有颱風挾帶大雨，侵襲成風災與水災，到處水淹良田，農作物損害，重則路陷橋壞，山崩樹拔土流屋倒，人命財產損失。

1686年第一本《台灣府志》就記載說：「風大而烈者為颶，又甚者為颱。颱則常連日夜，或數日而止。五、六、七、八月發者為颱。」月份是指陰曆，颱風台語叫風颱。

1697年來台採硫磺的郁永河，在《裨海紀遊》寫說：「颶之尤甚者曰颱，颱無定期，必與大雨同至，必拔木壞垣，飄瓦裂石。」

歷史記載影響台灣地理最大的颱風雨，應是清姚瑩《東槎紀略》的記載：「道光三年七月，台灣大風雨，鹿耳門內海沙驟長變為陸地。」1823年的這場大雨，山洪挾帶山崩泥沙，把廣大台江內海淤積成陸地，使海中安平從此與赤崁陸地相連。

戰後台灣近百年來最嚴重的颱風水災，是1959年八七水災，1977年賽洛瑪颱風和2009年八八水災。八七、八八二次水災罹難都超過500人，天然災害只少於1999年的921地震。

1959年的八七水災，中部苗栗至雲林嘉義沿海最嚴重。今花蓮富里著名六十石山金針花觀光區的住家門牌，都寫著竹田村「雲閩」幾號，表示他們是八七水災的雲林縣閩南（福佬）人遷去的。

1977年7月25日的賽洛瑪颱風，去而復返的颱風眼，順著高屏溪西側山嶺，由西南往東北狂捲，鋪天蓋地的橫掃佛光山西北邊最高的烏山（中寮山）山脈。

賽洛瑪颱風水災外，是南臺灣數十年來最大風災。電力高壓鐵塔吹斷數十座，高雄港沈沒或毀損數十艘船。

颱風狂襲時，烏山上幾個村落的紅屋瓦，先被淒厲強風猛掀去一邊之後，忽然停了下來，約有十幾分鐘全無風，然後又狂風大作，變成風朝反轉方向狂吹，立刻將另一邊的屋瓦全部都掀光飛走。那靜靜的十幾分鐘，正是颱風眼經過時。

烏山最北邊的田草寮30戶村民，驚恐地躲在自家紅瓦土角屋裡，家家怵目驚心，悽哀悲慘地看著頭上紅屋瓦，在昏天暗地的狂風暴雨中，一片一片地被暴風猛烈掀開，被猛烈吹走。

整個山嶺都籠罩在風在吼，樹在號，殘斷樹枝樹葉在空中地面橫飛呼嘯，連房屋牆壁都在震動。每家人都相互緊緊抓抱在牆角，呼天叫地皆不應。在無處可躲下，家家皆驚慌地抱著淋濕的衣被，在暴風暴雨中，顛顛跌跌的奔逃到數百公尺外的王爺公廟崑山宮，抖擻著身子緊緊相擠在廟裏一起，婦孺都邊跑邊哭。

崑山宮是田草寮唯一磚石水泥的安穩建築。若無此廟，若不是白天，將更悽慘。



高雄田寮區烏山田草寮崑山宮。1977賽洛瑪颱風時，村民逃來廟裡避難。圖／呂自揚攝影

颱風後，烏山頂和西邊月世界荒山的田寮鄉各庄，皆滿目瘡痍，山上住家屋瓦全幾被掃光。鄉民眼見家園只剩殘屋破瓦，已困難重建，只好看破，紛紛含淚外遷到或遠或近的平地街市，覓屋居住，並另謀生路。造成整個田寮鄉和鄰近山村人口的大遷徙。

2009年8月8日，莫克拉颱風2000毫米破紀錄暴雨量，造成八七水災之後最嚴重大水災。

八八水災南台灣到處淹大水，路陷、橋斷、堤潰、屋倒、無電，人車受困，災害慘重。透過新聞播報，受困災民罹難哀嚎，有的只能寫字條求救，到處怵目驚心。有山區近溪觀光旅館，地崩樓倒栽，慘不忍睹。

尤其是甲仙獻肚山，整座山竟發生山崩走山，狂暴驚天的土石流，把楠梓仙溪邊的小林村落，連人、屋、動植物皆整個淹埋在土石裏，僅少數人逃生，死亡400多人。

八八水災發生時，到處災害慘重，執政者不但輕忽災害，而且救援緩慢不力，民怨衝天。

災後高雄屏東很多災害嚴重山村，皆遷徙到安全平地，由政府和慈善團體安置居住。

八七、八八二次台灣近百年最大水災，相差50年，日期竟如此巧合!

台灣的地理位置，無法避免颱風的侵襲，回顧歷次災難，很多是因內山自然森林遭濫伐濫墾，土石鬆散，每遇大雨，就山崩土石亂流成災，令人記憶慘痛。不論中央或地方執政者，皆應記取歷史，隨時檢討山林與水利的保安設施，加強各種防災工作，以預防災害。