作者指出，慶祝中共十一國慶上檔的電影《長津湖》戰役，是造假，神話歌頌解放軍。示意圖／擷自維基百科、網路，民報合成

藍色學者政客抨擊台灣教育去中國化，造成學生不識孫文，不識岳飛，其實，這種說法太誇張，台灣的教育從大中國中心主義，回歸台灣主體主義，這種趨勢改革方向是正確的，威權時代，台灣人只知道長江、黃河，卻不知道濁水溪，知道北京皇城，卻不識自己社區的公園，馬路街巷被冠上中國名稱，台灣失去台灣味道，早已引發垢病，如今，教授台灣史觀，讓台灣史從中國史的一部分解放出來，本質上並非去中國化，因為中國從明朝中葉就與台灣互動，在尊重事實原則上，不可能在歷史上去中國化，有關台灣與中國相關的歷史，仍然存在，這種改革才合乎世界潮流。

如果我來寫台灣史，不會只有四百年，應該從萬年前台灣的古人類開始，來自南島的原住民族，才是這塊土地最早主人，這些原始部落的來往戰爭互動，以及不同生活文化，應該更進一步探索。

台灣踏上國際舞台始自大航海時代

台灣從孤獨踏上國際舞台，始於大航海時代，荷蘭、西班牙、葡萄牙，或日本、美國、英國，中國在這塊島上活動，這些不同民族與島民的文化衝撞，肯定精彩萬分。

晚明鄭成功驅逐荷蘭殖民政府，在島上建立流亡政權，台灣鄭王朝與中國清國進行鬥爭到投降，接下來才是清帝國對台灣的統治，進入十九世紀末的日本佔領，二戰後的國民黨政府託管佔領，近代島上民主化，最後才是台灣正常國家的追求和掙扎，這才是浩瀚的台灣史。

過去台灣被納入中國歷史一部分，這不但小看台灣，也是大中國主義的餘毒，尤其是國民黨威權統治期間，復國運動成為主流，獨裁者對歷史干預，多少使真正的歷史染上偽造的痕跡，但是，要說偽造歷史，老共在毛澤東顛覆國民政府後，假造歷史班班可考，尤其是抗日戰爭，十之八九造假。

最近，為了慶祝老共十一國慶，上檔的電影《長津湖》戰役，就是造假，神話歌頌解放軍。

韓戰起因是北朝金日成企圖完成國家統一，在毛澤東支持下，入侵南韓，老共卻掰成抗美援朝，把侵略者搞成被害者，一開始南韓在沒有防備下，兵敗如山倒，漢城很快淪陷，南韓只好向聯合國求助，由美國為主的盟軍在1950年9月15日從仁川登陸，以四天時間突破北韓軍封鎖，一路奔襲，西線抵達鴨綠江，東線在長津湖遭到支援北韓的解放軍包圍，這個戰役稱為東線第二大戰役，由宋時輪帶領第九軍團，兵力十五萬人，包圍美軍陸戰隊第一師和三十一集團戰鬥隊，兵力三萬人，以多打少，史稱中共解放軍「人海戰術」。

宋時輪黃埔五期畢業，本來在上海待命，準備攻擊台灣，在毛澤東令下趕到東北，出發時上海很熱，根本沒有冬衣，來到戰場才知道後備補給不足，老共把長津湖阻擋美軍北上戰爭，視為大勝利，其實是大敗戰，看看傷亡就知道了，根據聯合國統計：美軍戰爭傷亡一萬人，非戰爭傷亡七千人，解放軍方面：戰爭傷亡三萬人，非戰爭傷亡二萬人，戰爭傷亡是美軍三倍，在零下四十度低溫，解放軍凍死凍傷也是美軍三倍，老共企圖把美軍困死在長津湖，結果美軍突圍成功，從興南港撤離，還帶走十萬難民，戰後，宋時輪回憶說：我對不起老總啊。

把悲劇演成喜劇，敗戰拍成勝戰，這是老共專長，聽說還有台灣女孩在戲院感動而泣，真的有夠離譜。

作家柏楊晚年自己動手寫中國史，他說：中國史由史官執筆，史官要聽皇帝老子命令，領皇帝薪水，有多少假史，是可以想像的，老共擅長用假史拍假電影，所以我說：「讀假書，不如不讀書」。



作者指出，在長津湖戰役中，中國解放軍傷亡人數是美軍的三倍，戰後，宋時輪回憶說：我對不起老總啊。圖為1950年，中國人民志願軍第九兵團司令員宋時輪（中）在長津湖前線。擷自維基百科，公有領域