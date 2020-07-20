高雄市長的補選訂8月15日舉行，依據民調，民進黨的陳其邁目前遙遙領先，由於藍綠嚴厲的對決，民眾黨的得票有限，國民黨李眉蓁則期待韓國瑜能出來幫她站台，成為催票「尾帖藥」。圖／分別擷自個人臉書，民報合成

高雄市長的補選，依據民調，陳其邁的行情遙遙領先，民眾黨的候選人選票來源是同時對藍綠都感到厭惡的選民，由於目前藍綠嚴厲的對決，民眾黨的得票有限。中國國民黨的氣勢在谷底，難有突出的表現，該黨只是將死馬當活馬醫，可是候選人基礎太弱，很難翻轉選情。反正剛開始就抱著打知名度的心態，為以後更上一層樓的選局打廣告，無論結果如何，這一場選舉都是賺。如果沒有參加這一場補選的選舉，李眉蓁要讓高雄人認識她還要花費相當多的廣告費。

李眉蓁自己為了以後的選戰鋪路而投入這一場選舉，多數藍營又沒有抱著太大的希望，所以不容易炒熱，然而還是有人抱著出現奇蹟的想法，因而想盡各種招數。有一個統派電視談話性節目主持人更想到總統大選時，韓國瑜在高雄拿到「61萬票」，那是韓國瑜氣勢最低迷時的得票，只要李眉蓁獲得這些選票就足以當選，陳其邁的支持者雖然相當多，只是出席投票的人太少，所以他對李眉蓁的選情感到樂觀。

那位統派節目主持人之所以那麼樂觀，是因為補選的投票率奇低，可是韓粉的情緒激憤，投票率不低，李眉蓁的氣勢雖然遠不如陳其邁，可是可以贏在韓粉的投票率。一般補選的投票率能超過四成就相當高，多數在三成到四成之間，當然，也有不少先例低於三成，例如2019年的立委補選，台中市第五選區的投票率為25.34%，台北市第二選區為30.39%，當年新北市的補選民進黨發動全黨之力催票，加上候選人係明星級的政治人物，投票率達42.10％。顯然的，這一次高雄市長補選，要衝上四成也不容易。

中國國民黨參選人李眉蓁日前被問及，是否找前高雄市長韓國瑜站台幫忙？李眉蓁坦言曾與韓國瑜溝通過，但韓表示擔心害到她。李眉蓁表示，很期待韓國瑜能出來幫她壓陣，但韓國很客氣，也怕會害到李眉蓁。資深媒體人黃暐瀚認為，韓國瑜會這麼說，恐擔心當初罷免投票時的影響仍在，會影響李眉蓁的選情。對於這一次選戰，李眉蓁本來就用來為以後更上一層樓的選舉操兵，本來就有敗選的心理準備，所以還是會打出「尾帖藥」。

中國國民黨內部估算過，總統大選時，韓國瑜在高雄獲得的「61萬票」是可觀的票源，可是要獲得這些選票，就要將選戰轉型為韓國瑜的戰爭，可是如此又催出罷韓的「93萬票」，李眉蓁會輸得更難看。事實上罷韓的「93萬票」也有不少是藍營的選票，他們的重點在「罷韓」，不是「挺綠」，不可能全部轉給陳其邁，但會刺激綠營的投票率，然而選前才推出韓國瑜，綠營支持者或許來不及反應。

李眉蓁會將死馬當活馬醫，逼近選舉時推出「尾帖藥」韓國瑜，依賴他提升選票，此舉雖然會刺激陳其邁支持者的投票率，但由於太靠近選舉，選民都已安排其他行程，綠營支持者來不及反應。它是奇招，會影響選情，但還是難翻轉選情。