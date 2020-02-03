蔡英文總統今（3）日接見「歐洲在台商務協會(ECCT)理事長尹容(Giuseppe Izzo)」，再度呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體國人的健康權益，尤其台灣在此次武漢肺炎疫情威脅的前線，更不應使防疫出現破口；也特別感謝歐盟表態支持台灣被納入WHO，台灣絕對有能力也有意願，在全球防疫工作中，貢獻國際社會。

蔡英文表示，歐洲在台商會一直是強化台灣、歐盟間經貿合作最重要的推手。尤其去年商會的組織會員數首度超過400名，個別會員也突破900人，顯示台灣和歐盟間的交流也越來越蓬勃發展。她也特別恭喜尹容理事長，以及兩位副理事長能夠順利連任。相信在他們的領導下，歐洲在台商會的會務今年一定也會蒸蒸日上，蓬勃發展。

蔡英文指出，台灣和歐盟間的各項合作，在近年來都有不錯的成績，尤其在經貿方面，雙邊貿易總額在2018年創下歷史新高，歐商在台直接投資，這3年也大幅成長。

她說，相信透過這些密切合作，有助於促進台歐雙方更緊密的連結，也為未來台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定(BIA)，開啟良好的對話契機。

蔡英文提到，目前武漢肺炎疫情對全球產生很大的影響，針對疫情可能會帶來的經濟衝擊，她也已經指示，要進行穩定股匯市的措施，對於受到衝擊的旅遊觀光產業，給予必要的協助及紓困，希望將衝擊減到最小，密切觀察此次疫情對台灣總體經濟與全球經濟的影響，也會做出相應的措施。

蔡英文說，目前「世界衛生組織」(WHO)及「國際民航組織」(ICAO)，這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，卻仍然因為政治因素，把台灣排除在全球防疫體系之外。她再度呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體國人的健康權益。防疫是全球性的事務，尤其台灣就在此次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。