陳拱北教授35年在公共衛生領域的努力，留下深遠的影響，包括：建立台灣公共衛生教育制度以及運用社會力量解決人民健康問題。圖／陳拱北預防醫學基金會

陳拱北，是戰後台灣的公共衛生導師，1917年生於台北松山篤信基督之家，祖父陳能是馬偕牧師的早期受洗弟子，父親陳復禮則是日據時期士紳，曾任庄長。1932年，陳拱北中學未畢業即負笈東瀛，先入明治中學校就讀，再考入日本慶應義塾大學醫學部，1942年畢業後任母校附屬病院耳鼻咽喉科有給助手，隔年基於對台灣的愛，毅然返國投入公共衛生研究與教學，直到1978年不幸罹患胰臟癌過世。陳拱北在公共衛生領域的努力，雖然只有短短35年，卻留下深遠的影響，包括：建立台灣公共衛生教育制度以及運用社會力量解決人民健康問題。

建立台灣公共衛生教育制度

陳拱北回台後，選擇進入台北帝國大學醫學部衛生學教室任有給副手。1945年11月15日，台北帝國大學改制更名為國立台灣大學，陳拱北隨之改聘醫學院衛生學教室助教，後又因為研究表現優異，於1946年及1949年分別升等為講師及副教授，並主持熱帶醫學研究所之環境衛生研究室。

熱帶醫學研究所成立於1939年，附屬於台北帝國大學。1951年熱帶醫學研究所改組，原細菌疫苗部分定為細菌疫苗研究所，由台灣大學與台灣省政府合辦，公共衛生部分併入台灣大學醫學院，名稱訂為公共衛生研究所，首任所長為馬家驥教授，二年後改由郭松根教授接任。陳拱北於1954年升等為教授，並於翌年接下第三任所長，直到1972年才卸下職務。由於陳拱北擔任所長職務長達17年，後來大家習慣稱他陳所長。

大體而言，陳拱北在台灣公共衛生教育發展上有三大貢獻。第一，經營公共衛生人員訓練班。戰後台灣省政府衛生處為積極推動公共衛生業務，提出最需要又最大的人才培訓計畫，雖然該計畫在馬所長任內即已開始籌備，郭所長任內正式開辦，但陳拱北卻是任期最長的計畫主持人，總計訓練學員947名，外加代訓138名軍醫。

第二，辦理台北市公共衛生教學示範中心。1959年，根據哥倫比亞大學公共衛生學院Harold W. Brown院長的建議，台大公共衛生研究所與台灣省衛生處及台北市衛生局合作，成立公共衛生教學示範中心，提供醫學院醫科及各系學生、全省衛生局、所工作人員之教學及訓練，舉辦示範衛生所之業務暨有關公共衛生之實地研究，直到1979年停辦為止。

第三，建立公共衛生專業教育制度。教育部雖然曾於1948年核准熱帶醫學研究所招收研究生，但僅一屆兩名，直到1961年為符合大學設置研究所之宗旨，公共衛生研究所才下分預防醫學與公共衛生學兩組，重新招收碩士班研究生。另一方面，到了1960年代後期，陳拱北有感於醫療專業人員越來越少從事公共衛生服務，為了培育基層公共衛生人力，更於1972年成立公共衛生學系，為國際上公共衛生本科教育之先驅。

陳拱北或可堪慰的是，許多公共衛生系所畢業生，後來都成為社會中堅份子，努力建設台灣，例如：林瑞雄、邱清華、張博雅、楊志良、藍忠孚、葉金川、陳建仁、涂醒哲、李應元等，不一一列舉。

運用有組織的社會力量解決人民健康問題

陳拱北出生於平均壽命只有三、四十歲的年代，當時生病與死亡皆司空見慣，即使是松山首富，陳復禮所生三子一女，也只有陳拱北和姊姊兩人長大。然而，與許多人不同的是，陳拱北對於疫病防治，主張發展公共衛生，運用有組織的社會力量，與人民一起解決健康問題，因為他覺得醫師一個一個救，太慢了！

事實上，陳拱北曾經告訴學生：公共衛生可以一次保護許多人的健康，拯救許多人的性命，而他在甲狀腺腫防治、烏腳病防治，以及建立全民健保制度上的努力，就是最好的見證。

甲狀腺腫俗稱大脖子，曾經是台灣的十大常見疾病之一，病因是飲食中攝取的碘不足。就任所長後不久，陳拱北即前往新竹地區進行流行病學調查，發現甲狀腺腫盛行率超過30%，接著是三年的食鹽加碘實驗，盛行率隨之降至5%左右，顯示成效極大。於是陳拱北積極說服政府，自1967年起實施全面性食鹽加碘，杜絕甲狀腺腫盛行之危害。

烏腳病是1950年代發生在台灣西南沿海的地方性疾病，因為患者腳部常見乾性壞疽、變黑而有此病名。1958年，陳拱北召集烏腳病研究小組，展開調查後發現：飲用含砷深井水是主要致病因子，而貧窮、營養不良與醫療照護不佳則為輔助因子。1971年，台灣省政府根據這些研究結果，實施多年期烏腳病防治計畫，特別是在流行地區裝設自來水，五年後便發現新患者少了72%，20年後則不再有30歲以下新患者。

建立全民健保制度，則是陳拱北人生後半段的努力目標。到了1960年代，台灣平均壽命早已超過60歲，慢性非傳染性疾病加速取代傳染性疾病成為主要健康問題。陳拱北經過多年的自我學習以及對先進國家制度的考察，最後在1970年代初期提出醫療安全構想，內容包括：社區醫學、醫療網及全民健保等三要素。

然而，陳拱北是一位講求實證的行動派教授，就像對甲狀腺腫及烏腳病的防治一樣，他也希望經由研究、實驗和全面實施三部曲，實現醫療安全構想。1978年，陳拱北終於射出第一箭，在台北縣貢寮鄉成立澳底保健站，實驗社區醫學，遺憾的是就在這時候，他的生命也走到了盡頭。不可思議的是，後來陳拱北的醫療安全構想並沒有被束之高閣，或是消失不見，而是逐步實現；台灣分別於1985年實施籌建醫療網計畫，以及1995年開辦全民健康保險。



陳拱北教授（右2）1970年代表台灣於世界衛生組織西太平洋區域委員會會議擔任主席。圖／陳拱北預防醫學基金會

公共衛生先驅者的精神

含著金湯匙出生的陳拱北，不但生活樸實，而且充滿慈悲，一生不斷為追求全民健康而努力。1973年，陳拱北曾以公共衛生先驅者的精神，勉勵成立不久的公共衛生系學生說：｢人生價值……（由）貢獻給國家、社會、人民的幸福、安全與健康多少來決定。｣因此，今日當我們緬懷陳拱北時，是否也要問問自己：有沒有｢為人民和與人民一起合作｣，努力解決人民的健康問題？

※本文轉載自： 元氣網醫病平台