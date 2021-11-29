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每日國際焦點

澳洲、巴比亞新幾內亞部隊平定索羅門群島暴亂

宏都拉斯執政與反對黨都稱大選獲勝

俄羅斯駐美大使表示有27俄羅斯外交官將於2022年1月30日遭美驅逐。2016年以來已有100俄國外交官及眷數遭驅逐

柬埔寨前國王諾羅敦·施亞努次子、現任柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼異母兄，奉辛比克黨主席諾羅敦·拉那烈親王於法國過世，年77

日本

計畫新增67.5億美元國防預算提升海空軍對抗中國與北韓

南韓

禁止南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、那密比亞、辛巴威、莫三比克、馬拉威8國入境

中國

深圳10月房市跌0.2%，成交量急凍

印度

亞馬遜要求公平會重新審查信實集團購併未來零售案

澳洲

確認2例南非新變種感染

新加坡

星馬重啟2020年3月以來關閉的陸上邊界

馬爾地夫

禁止南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、那密比亞、辛巴威、莫三比克7國入境

柬埔寨

前國王諾羅敦·施亞努次子、現任柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼異母兄，奉辛比克黨主席諾羅敦·拉那烈親王於法國過世，年77

索羅門群島

澳洲、巴比亞新幾內亞部隊平定暴亂

歐盟

歐洲電信公司表示美國電信公司使用太多歐洲基礎電信網路應該負擔部分建設費用

英國

與以色列外長發表聯合聲明將日以繼夜共同防止伊朗擁有核武

法國

海外領地部長前往加勒比海海外領地處理因防疫造成暴動問題

德國

外長表示繼續與美國在北溪二號管線上密切合作

俄羅斯

駐美大使表示有27俄羅斯外交官將於2022年1月30日遭美驅逐。2016年以來已有100俄國外交官及眷數遭驅逐

瑞士

公投防疫法規與改善護士工作條件獲多數瑞士人通過，但在少數邦遭否決

西班牙

重新禁止未施打疫苗英國旅客入境

捷克

醫院爆滿，但仍有數千人反防疫抗爭

荷蘭

警方逮捕逃避防疫隔離的夫妻

梵蒂岡

英倫海峽偷渡客27死引起英法爭執，教宗方濟各懇求各國政府尊重偷渡客人權

冰島

支持產業的自由黨，中間偏右的進步黨，以及左派綠黨，3黨左右大聯盟政府為了經濟穩定同意繼續

美國

佛奇表示尚不需為了南非新變種封鎖

加拿大

確認北美首例南非新變種案例

墨西哥

副衛生部長Hugo Lopez Gatell表示旅遊管制對防堵南非新變種效果有限

哥倫比亞

延長防疫緊急狀態

委內瑞拉

總統馬杜羅稱歐洲選舉觀察員為間諜

宏都拉斯

執政與反對黨都稱大選獲勝

以色列

不受南非新變種影響，仍主辦環球小姐選美

沙烏地阿拉伯

沙國證交所首度公開上市價格在設定目標價上限，求購踴躍超過121倍，募資37.8億里亞爾（10.1億美元）

再增加停止多國航班：馬拉威、尚比亞、馬達加斯加、安哥拉、塞席爾、模里西斯、葛摩群島

阿拉伯聯合大公國

亞瑪遜將於2024年設立阿布達比物流中心

卡達

塔利班使節團於卡達會見歐盟要求解凍資金、重啟大使館

巴林

標準普爾以財政改革有成，提升展望自負面到穩定

埃及

計畫2023年化工產品出口總值達65億美元

核准輝瑞疫苗施打於12~15歲

約旦

財長邊列2022年預算106億帝納（150億美元）預期國家支出帶動經濟復甦成長2.7%

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