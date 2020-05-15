習近平和譚德塞聯合起來殺人的數目已經超越賓拉登，並且仍在持續增加之中；美國動不了習近平，可以先動譚德塞；如果譚德塞一錯再錯，仍然執迷不悟，把美國等許多國家邀請台灣參加WHA的要求置若罔聞，在適當場合和時機直接抓譚德塞到美國受審，以反人類罪和殺人罪起訴，用處理賓拉登或海珊的方法也可以，以彰顯國際正義。

白宮也可放出消息，打算承認台灣，一個台灣一個中國，甚至和中國斷交，中共方面包括黨媒和共軍等一定馬上雞飛狗跳；白宮方面可以不承認也不否認，但表示美國政府和人民本來就有權利決定要和誰做朋友，不容他國置喙，這點毋庸置疑。

美國和台灣建交，美軍沒有主動打中共，但是對中共造成重傷害，是對付共産黨CP值最高的方法，有百利而無一害，這也只是中共應該付出的代價之一而已。美軍不期待共軍出手，但共軍一出手，打共軍更能名正言順！

美國不強求和中共打戰，但如果遇到中共挑釁，絕對不會客氣；之前傳言美國只會打小朋友，伊朗、伊拉克、利比亞和敘利亞算是最大尾的了；但是這次武漢肺炎疫情，美國真的死太多人了，死亡人數遠超過珍珠港和911事件；珍珠港事件之後幾年，日本吃了兩顆原子彈，結束太平洋戰爭；911之後，美國滅了阿富汗塔利班政權和殺死911主謀賓拉登。

全世界有誰要為武漢肺炎負責呢？最重要的當然是中共和習近平，其次是其豢養的世界衞生組織WHO和譚德塞。

美國國內反中氣氛高漲

譚德塞利用世界各國對世界衞生組織的信賴，世界各國誤信世界衛生組織的話而延誤防疫時機，讓世界衞生組織成為不折不扣的世界謀殺組織，譚德塞被以反人類罪起訴，只是剛剛好而已。

現在美國國內反中氣氛高漲，根據一份最近的民調顯示，大約68％的美國人反中，台灣只有61％的人反中；美國人比台灣人更反中；其實原因很簡單，美國人百分之百不會認為自己是中國人，加上美國國內沒有舔共賣台的中國國民黨，中國國民黨的一貫伎倆就是洗腦和恐嚇台灣人民。

不管現在共軍基於任何原因去攻擊印度、南海、台海和尖閣諸島等，剛好給美軍發洩的理由。共軍可以儘量叫囂，現在絕對是韓戰停戰協定之後，美軍最想和老共幹上一架的時候，打架也不一定就要打到你死我活，打爽的也可以；即使只是局部性戰爭，中共都可能自取其辱，自取滅亡，真的勿謂言之不預！

沒有打怎麼知道誰會贏呢？其實真的要打打看才知道；到底是中國功夫厲害呢？還是綜合武術格鬥厲害？所以真的是要打了才知道！

預期美中最後應該不會開打，如果擦槍走火開打，希望是在南海開打，因為雖然有時候戰爭是必要之惡，但吾輩仍然悲天憫人；因為南海沒有平民百姓。

我們不知道台灣的舔共賣台名嘴政客藝人台商匪諜台奸們心裏怎麼想，但是他們嘴巴非常期盼共軍打敗美軍，共軍真的也不要只會叫囂，也不要躲在渤海演習，大軍直接到南海演習。

共軍趕快打你們口中的美帝啊！但是在我們心中，美國是世界上正義的力量！光明必將戰勝邪惡！