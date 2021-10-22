四十多個國家星期四（10月21日）在聯合國發表正式聲明，對中國新疆地區的維吾爾族和其他穆斯林突厥民族的境況表示關切。圖為新疆維吾爾教育營區，擷自公視新聞影片

四十多個國家星期四（10月21日）在聯合國發表正式聲明，對中國新疆地區的維吾爾族和其他穆斯林突厥民族的境況表示關切。

「存在整體和系統性的侵犯人權、酷刑折磨、強迫勞動、性暴力和強迫把子女分開，」法國常駐聯合國代表尼古拉斯·代·里維耶爾大使代表43個感到關切的國家說。「宗教、行動、表達自由以及維吾爾文化受到嚴厲的限制。」

這些國家在聯合聲明中還對針對維吾爾人和其他少數民族成員的「大面積監控」以及「對宗教少數群體和少數民族的集體壓制」表示關切。各國呼籲中國允許聯合國人權事務高級專員前往新疆。

人權組織和一些國家政府指責中國把超過1百萬維吾爾人送入拘留營。北京說，這些營地是「職業技能教育培訓中心」，目的在於防止宗教極端主義擴散和恐怖襲擊。

加入聯合聲明的國家增多 土耳其首次聯署

近年來，由一個多數為西方國家組成的核心團體開始要求各國參與加大對北京的施壓，在這次在聯合國大會處理人權事務的第三委員會發布的聯合聲明中，參與國家的數目和多樣性增加了。

今年，土耳其首次加入了這項聲明。非洲國家利比里亞和斯威士蘭也加入了進來。然而，一些與中國關係密切的穆斯林國家，包括沙特阿拉伯和巴基斯坦，沒有加入聯合聲明。

中國常駐聯合國代表張軍大使指責這項聯合聲明「毫無事實根據」。

他說：「我要正告美國和少數國家，你們的陳詞濫調毫無事實根據。新疆保持繁榮穩定發展，中國人民生活一天比一天好。」張說，幾十個國家對北京表達了支持，並批評「借人權問題干涉內政」。

一些對中國表示支持的國家本身的人權紀錄也有嚴重污點，包括白俄羅斯、厄立特里亞、伊朗、朝鮮、敘利亞和委內瑞拉。

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特訪問新疆的要求仍然有效，但是有關她的訪問條件的討論已經拖了很多年。

「人權觀察」組織說，全球對北京打壓維吾爾人的政策日益高漲的譴責聲浪值得中國政府擔心，也讓那些被北京壓迫的人感到希望。

人權觀察聯合國事務主任路易斯·夏邦努說：「聯合國所有區域組都加入了制止在新疆的侵權並立即給予聯合國調查人員准入的呼聲，這是第一次。」

他說：「成員國應當建立一個國際調查委員會，正式調查新疆境內的反人類罪指稱，並就對那些負有責任者進行追究的渠道提出建議。」