自那次鄰村信步之後，我有一種豁然開朗的悟覺，原來身邊的故事一樣很精彩。兔子意識不一定正確，窩邊的草，該吃還得吃……

一、

鄰村圖欽布羅西（Tüschenbroich），曾隸屬於距10公里之處的瓦森貝格（Wassenberg）伯爵的領地，而瓦森貝格，距我居住的天鵝山莊（Schwanenberg）9公里，我時常駕車去荷蘭邊境的花卉市場，該小鎮是必經之路。

瓦森貝格是一個古老的小城市，根據記載，1020年海因裡希二世將瓦森貝格的城堡和土地，捐贈給了傑拉杜斯·馮·安托英（Gerardus von Antoing），從此安托英就自己改姓為馮·瓦森貝格，這就是瓦森貝格伯爵莊園的來歷。瓦森貝格城堡的後四代領主將領土不斷擴大，勢力範圍一直延伸到60公里之外的蓋爾登（Geldern）縣。



通向古城堡的甬道。圖／田牧

若按中國人概念，即便說是小鎮，可能還嫌不足。瓦森貝格市擁有人口18,630（2019年12月統計數字），管轄區域面積約42平方公里，是緊鄰荷蘭邊境的小鎮，這是按今天國家疆域的概念來說。歷史上這一片都屬於神聖羅馬帝國的疆域，荷蘭只是德國的一個縣。

瓦森貝格的古城堡，建於1400年左右，是瓦森貝格城市的地標古建築，城牆內的城堡要塞部分現為古雅的賓館。從15世紀上半葉開始，這座四層高的廣場與塔樓，屹立在四面楚歌的山坡上，主要功能是城市防禦工事和士兵住所，是下萊茵省僅有的三座山頂城堡之一。後來，塔樓與城堡，成為瓦森貝格國家公園地區的中心。



瓦森貝格古城堡外貌一角。圖／田牧

二、

瓦森貝格古鎮，自然有著名的古城堡與古教堂。中國人說「山不在高，有仙則名」，其實歐洲也一樣，他們也有仙有神，否則便難以解讀古堡與古教堂的幽深舊話。

瓦森貝格的城堡，是建造在人工山崗上的多層塔樓，城堡群還包括城市防禦工事，屬於典型的古羅馬要塞。別看這幢城堡不那麽雄偉，但真可說是有仙則名。城堡邊豎著古建築說明欄目，記載道：1505年，神聖羅馬帝國查理五世（Karl V）皇帝，曾是瓦森貝格城堡的客人。有趣的是，筆者查閱了維基百科「查理五世」條目，1505年，查理五世還只是5歲的幼童，11年後，他成為西班牙國王卡洛斯一世，又是3 年後，他才登基，成為神聖羅馬帝國的皇帝。



瓦森貝格古城堡內庭院。圖／田牧

還有記載說：1543年，神聖羅馬帝國馬克西米利安二世皇帝（Maximilian II），也曾抵達瓦森貝格的城堡訪問。筆者同樣查閱了維基百科「馬克西米利安二世」條目，馬克西米利安二世訪問瓦森貝格城堡時，才16歲，查理五世皇帝是他的伯父，在這以後的5年，他成為西班牙攝政王，36歲時被選為匈牙利國王，37歲時加冕為神聖羅馬帝國的皇帝。

這樣看來，查理五世與馬克西米利安二世，均不是在皇帝任上巡幸瓦森貝格古城。不過按照歐洲傳統宗教來說，人生沒有偶然，一切都是註定，所以也就無所謂皇帝任上之說。

三、

1118年，十字軍東征時，馮·瓦森貝格捐贈給瓦森貝格市民一所大教堂，這就是瓦森貝格的第一座教堂，1118年9月30日，由列日主教奧特貝特（Otbert）揭幕。

這是座羅馬式大廳的教堂，1250年後又進行了擴展，形成了一個三通道支柱大教堂。大約在1420年左右，重新修建，保留至今的三層鐘樓，哥特式風格鐘樓與教堂中殿。第二次世界大戰期間，教堂被摧毀，保存下了鐘樓。1954〜1956年之間，再次重新建造與恢復了一座新的教堂。



瓦森貝格的第一座教堂，哥特式風格鐘樓。圖／田牧

雖然，歷史的長河中，古城歷經了數度的「帝國之戰」，在君主的失敗戰爭中，瓦森貝格城市不得不變換主人。雖說主人可以一次次變換，但上帝永遠不會放棄他的子民，瓦森貝格的市民代代相傳，永遠居住在了這片美麗的土地上。

四、

瓦森貝格早在1273年就獲得了城市權利，1972年，在市政重組中，得到聯邦政府的重新確認。

歷經數百年的風吹雨淋，風化腐蝕，瓦森貝格的古風古色風貌，業已枯萎衰敗，逐漸被世人遺忘，古城之景色，幾乎流失了……

2013年至2014年期間，在德國北威州政府的幫助和支持下，對城堡進行了重新修建與維護，恢復了原來的風貌：修繕與恢復了古城門（1365年建造的）、防禦塔、壁爐廳、騎士廳和公民廳，還有用於展覽與舉辦音樂會的大廳等，部分古城墻也被保存下來。



樹木園的「湖岸花園」。圖／田牧

在15世紀歷史要塞的區域內，還開發與建立了具有特殊地形結構的中央綠化帶作為城市公園。在瓦森貝格的公園中，遊客可以漫步通過建築設計的花園軸線，小型樹木園的「湖岸花園」，一汪池水平靜如鏡，清澈透明，天然森林公園裡，一橋躍過粼粼碧波，與周邊的古城堡、塔樓、教堂等相伴相依，形成渾然一體的美麗景致。



一橋躍過粼粼碧波。圖／田牧

瓦森貝格城市，2013年是德國「最美麗的花園」城市之一，獲得銀牌。

我忽然遐思萬千，只是年代與時辰在變遷，我們與瓦森貝格一代代的古人，面對著同樣的藍天白雲，同樣的古城塔樓，同樣的清澈湖水，同樣渾然一體的景致，好想知道他們曾經的想法與感悟……



瓦森貝格老城一隅。圖／田牧