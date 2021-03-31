國立傳統藝術中心臺灣音樂館自2013年起推出「臺灣音樂憶像」系列音樂會，近年持續策辦相關演出，致力於推廣臺灣作曲家代表性的作品，並由國內外優秀音樂家參與，期許藉由音樂會讓更多民眾接觸到臺灣的音樂之美。今年度此系列音樂會首度前進臺中，將在4月2日於臺中國家歌劇院演出，隔日則繼續南下高雄衛武營國家藝術文化中心和高雄愛樂者見面。

主辦單位國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，4月2日於臺中國家歌劇院登場的《郭芝苑百歲紀念與作曲家的朋友們》，將演出臺灣現代民族音樂先驅郭芝苑與浪漫派鋼琴詩人蕭泰然的曲目，兩位作曲家生前惺惺相惜，於郭芝苑百歲誕辰紀念這一年舉辦這場結合兩位作曲家曲目的音樂會，實具特殊意義。

4月3日《島嶼的記憶》於衛武營國家藝術文化中心演出，此場演出挑選多首臺灣作曲家描述臺灣人文風土的作品，包括馬水龍《雨港素描》、潘皇龍《臺灣風情畫》、蕭泰然《夢幻的恆春小調》、《蘭陽舞曲》，第31屆傳藝金曲獎最佳作曲獎得獎作品，魏樂富所作之《暗夜的螃蟹》亦將於本場演出世界首演打擊樂改編版本，從曲目中可一窺作曲家眼中臺灣各地的美麗與哀愁。

臺灣音樂館指出，中部與南部兩場音樂會皆由知名鋼琴家葉綠娜策劃，邀集蘇顯達、徐家駒、劉姝嫥等多位優秀演奏家齊聚一堂，共同詮釋臺灣作曲家的代表性樂曲，精彩可期。音樂會將於4月初連續假期登場，傳藝中心邀請中、南部地區愛樂民眾一同共襄盛舉，在樂聲中渡過美好時光。更多訊息請上臺灣音樂館官網或臉書粉絲頁查詢。