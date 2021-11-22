很多國家已經通過使用瘦肉精，可見萊豬是國民黨製造的假議題，把科學可以解決的食安搞成政治問題。示意圖／擷自公視新聞影片

有時候，我總是感覺政治這種東西，搞久了會使人愚笨，而且讓人建忘，簡單說，政治充滿因果報應，而且報應還很快，原因是很多政治人物習慣不用腦子，人民也跟著無腦化，本來，單純科學問題，被搞成政治問題，反萊豬就是如此，2012年，國民黨執政，要通過萊牛進口，反方是民進黨，現在反方是國民黨，還瞎說反萊豬，不反美豬，其實正確說法是：反萊豬當然包括反美豬，因為美國是核准使用萊克多巴胺國家，歐盟不用萊劑，原因是被狂牛症嚇到，很怕任何添加物，而且美歐雙方對國際允許的標準計量上，產生爭論，尤其是零檢出。

台灣農場雖然尚未開放使用，但是難保有養豬場偷用，而且還選擇較便宜瘦肉精，代謝更慢，中國就查獲多起偷用克倫特羅的養豬場，這種瘦肉精比萊劑更便宜，在身體上代謝更慢，可見，除了美國，很多國家已經通過使用瘦肉精，可見萊豬是國民黨製造的假議題，把科學可以解決的食安搞成政治，萬一反萊豬公投通過，那反萊牛是否還要再搞一次公投？

零檢出根本違反科學

台灣人很怕死，卻又好吃，更是缺乏科學精神，聽到有毒，臉色發白，卻不去理解，什麼是毒？簡單說：水被稱為萬能藥，醫生常鼓勵病人多喝水，但是，這句話是有節制的，無止盡大量喝水，水就變成毒，同樣，砒霜是毒藥，但是少量砒霜卻是良藥，鴉片可以止痛，也可以讓人成癮，問題是看人怎麼用。

一位朋友從美國來電，他說：他大學畢業就移民美國，三十年來每天吃萊豬、萊牛，平常中午豬排，晚上牛排，因為瘦肉精通過使用是1999年，美國三億人口都是如此生活，從來沒有政客以此為議題，媒體更不理會這個議題，也沒看過任何研究報告說：有人吃出問題了，但是在台灣卻鬧到要公投，台灣人不去關心如何擺脫中共戰爭威脅，關心國家如何與國際接軌，卻關心萊豬，真的腦袋有問題。

聽他如此說，我也感覺汗顏，台灣人怎麼了，反對進口，到底目的是什麼？因為在民主社會，沒有人會強迫你購買進口的萊豬、萊牛啊。

先不說進入國際經貿組織大道理，作生意就是互市互惠，這是國貿規則，台灣要走向國際化，一方面要應付老共黑手阻擋，若還不想依國際規範行事，下場就是生意難做。

林慶順教授所寫：〈萊豬是捏造的議題〉一文分析透徹，文中說：「零檢出根本違反科學」，即便任何農產品也不可能零檢出，重點是多少劑量是安全的，從2012年進口的萊牛最高檢出一公斤只有2.8ppb，要吃到所謂危險的75000ppb，你要吃多少牛肉？答案是三萬八千公斤，請問可能嗎？豬肉也可以如此計算。

去年，政府開放萊豬進口，但是農委會一再說：市場上美國進口豬肉全部不含萊劑，原因很簡單，可以從美國出口的豬肉，數量實在很少，1960年，美國肉品含牛、豬、雞肉三種出口量佔比才2％，到了2019年，也只有11％出口，因為90％進了美國人肚子，美國社會本來就是肉食主義，這11％相當267萬噸，前三名進口國是墨西哥、日本、中國，三國總共進口了兩百萬噸，台灣只進口1％，而且不含萊劑，那麼台灣到底在吵什麼？

瘦肉精學名叫「乙型受體素」，近親有四種，萊克多巴胺、齊帕特羅、克倫特羅、沙丁安醇，萊劑價格較高，代謝較快，萊劑在商用上有三種品牌：培林，用於豬，歐多福斯用於牛，湯姆士用於火雞。

有人問：美國為何要用瘦肉精，原因很簡單：降低飼料用量，提高瘦肉比率，因為傳統飼養方法，可以採用的瘦肉不多，所以價格昂貴，用了瘦肉精可以降低飼養價格，這是商人的邏輯，有錯嗎？

面對中共侵略威脅，民調中超過60％人民相信：美日兩國會協防台灣，或者祈願美日出兵保護台灣，但是，台灣人卻排斥每天食用萊豬的老美，也排斥食用福島地區食品的日本人，台灣人只顧自己好，聽到毒，腦袋就慌了，不願意付出，更缺乏同理心，作為台灣人實在感到羞愧。

這是一個交換的社會時代，也是一個沒有兩全其美的時代，更是選擇的時代，魚與熊掌無法兼得，台灣要成為國際的台灣，開放是最低程度的條件。



國民黨說他們反萊豬，不反美豬，事實是：反萊豬當然包括反美豬，因為美國是核准使用萊克多巴胺國家。示意圖／擷自公視新聞影片