跨黨派的美國議員推出了一項旨在對抗中國經濟脅迫的新法案。示意圖／聯合國貿發會網站、Pixabay，民報合成

一組跨黨派的美國議員推出了一項旨在對抗中國經濟脅迫的新法案。該法案要求成立一個高層級的跨部門工作組，對中國利用經濟措施推動其地緣政治目標的做法做出回應。

來自加州的民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）、來自密蘇里州的共和黨籍眾議員瓦格納（Amy Wagner）與一組跨黨派議員推出了名為《反中國經濟脅迫法》（Countering China Economic Coercion Act），推動成立美國第一個應對中華人民共和國對政府、企業、組織和個人日益加大的經濟脅迫的跨部門工作組。

「我們看到中華人民共和國政府越來越多地使用邪惡和脅迫性的經濟手段來懲罰那些採取在北京看來違反其利益的政策的國家、民間實體和組織，」眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席貝拉在10月15日發布的一份新聞稿中說。「隨著中國繼續用強制措施威脅我們在印度太平洋的伙伴，以及我們自己的國家安全和經濟福祉，美國政府需要更好地看清北京的策略。」

瓦格納眾議員說，「中華人民共和國的高壓和掠奪性的經濟政策對我們的伙伴的傷害以及對美國利益的損害遠遠超出了印太地區。我們應對中國經濟脅迫的努力必須是戰略性的、有條不紊和積極主動的。」

這位眾議員把中國的經濟脅迫稱為是「經濟霸凌」。

這份新聞稿提到了中國過去十多年來採取的他們所說的「經濟脅迫」的例子：

2010年，中國的一艘漁船在東中國海有爭議的水域與日本海上保安船發生對峙後，中國政府停止向日本出口稀土；在韓國2016年決定加入美國的導彈防禦系統以抵禦朝鮮的導彈威脅後，北京限制了韓國的娛樂和其他文化產品對中國的出口並對兩國之間的旅遊施加限制等；2020年，在澳大利亞政府呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查後，北京通過對澳大利亞的酒和大麥等出口產品加徵關稅來對堪培拉進行報復。

《反中國經濟脅迫法案》要求美國總統成立一個「反經濟脅迫工作組」，並挑選一位國家安全委員會的工作人員來牽頭，成員由美國相關部門和機構的助理部長級別的人組成。

眾議員貝拉說，這個跨部門工作組將精簡美國的工具和機制，來遏制和應對北京的經濟脅迫，並在這一重要問題上擴大與私營部門以及美國盟友和夥伴的合作。「這項立法將提高人們對中國強制經濟措施的規模和範圍的認識，並加強讓中國承擔責任的集體能力，」他說。

根據這些議員提出的這項法案，該工作組的主要職責包括：制定和實施美國應對中國的經濟脅迫的戰略；監測和評估中國經濟脅迫造成的代價以及對美國國家利益的影響；促進跨部門之間的協調以及與私營部門和美國盟友和合作夥伴的信息共享；發布並定期更新中國經濟脅迫案件的公開清單。此外，這個法案要求工作組提交年度報告。

除了貝拉和瓦格納兩位眾議員外，這個法案的共同發起人還包括來自德克薩斯州的民主黨籍眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）、來自俄亥俄州的共和黨籍眾議員夏伯特（Steve Chabot）、來自賓夕法尼亞州的共和黨眾議員菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）、來自內華達州的民主黨籍眾議員泰特斯（Dina Titus）以及來自加州的民主黨籍眾議員瓦格斯（Juan Vargas）。

在黨派分歧嚴重的美國國會，對中國政府採取強硬立場已經成為兩黨的一個共識。近年來，美國國會兩院兩黨議員在涉及新疆、香港、台灣的問題上以及如何加強與中國的戰略競爭的問題上推出了一系列法案。這是最新的一項。目前還不清楚這項法案的審議和通過前景。通常，眾議員們提出的一部法案需要先在委員會過關，然後由眾議院全院通過，並在參議院通過同樣版本後，才能送交總統簽署成法。

美國行政當局也在採取全政府的做法，與中國展開大國競爭。拜登總統在上任後不久訪問五角大樓時宣布，國防部成立了一個新的中國工作組，以應對中國帶來的日益嚴峻的挑戰。