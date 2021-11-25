從古至今，圍牆有很多隱喻，可以意味著保護或囚禁，更是文明與野蠻的分隔，到了二十一世紀，圍牆從來沒有消失，從木材變成鋼筋水泥，而且越築越高。

普丁出馬調停白俄和波蘭的難民戰爭，為了人道理由，白俄政府先用帳篷安置邊界難民，防止凍死人，歐盟也同意考慮增加引進難民的人數，波蘭國會正考慮在鐵絲網以外，增加固體障礙物，防止難民破壞。

波蘭難民事件帶我們重返五十年前的柏林圍牆，不同的是：東柏林圍牆目標，是防止東德人離開共產黨統治，而現在的波蘭圍牆，卻是防止白俄的中東難民進入，這是歷史吊詭，來自中東動亂國家難民，不願留在獨裁專制的白俄生活，嚮往自由古今如一，證明自由的吸引，是生命中不變法則。

回頭看香港，反送中運動落幕，港版國安法實施，無形鐵幕終於在香港落下，如同二戰後的東柏林，香港周圍是海，海裡有鯊，這是現成自然圍牆，這道圍牆阻隔自由空氣進入香港，如同柏林圍牆。

當然，柏林圍牆不是一天造成的，二戰後1946年，東柏林宣佈停止民主選舉，美蘇冷戰爆發，柏林成為圍堵紅色擴張戰爭前線，蘇聯對西柏林全面封鎖，企圖逼迫西方投降，赫魯雪夫說：西柏林是西方國家的睪丸，我只要用點力捏，西方國家就會叫痛，美國不甘心被恥笑，堅持不低頭，利用空投方法，解決西柏林被圍困缺糧的痛苦，赫魯雪夫沒有高興太久，痛苦就轉向東柏林，這時候，兩個柏林之間只有簡單鐵絲網，雙方仍有人民來往，甚至商貿往來，但是，逃離東柏林的人越來越多，爬鐵絲網，挖地道，各種花招都有，東德政府只好增加邊防兵力，對逃離者一律開槍，但是，仍然無法制止逃難者追尋自由，到了1960年，逃離東德人口來到四百萬，這裡面仍有被遣返者，否則人數更多，逃離東德雖然有存在死亡風險，卻也成為風氣，最直接的傷害就是造成東德勞動人力不足，1961年，無預警的圍牆開始施工，一夕間，很多人無法回到原來的家。

香港電影檢查制度趨向嚴厲

老共對香港進行改造，沒收民主，就是東柏林圍牆翻版，港版國安法頒布後，香港電影檢查制度也同時出爐，過去，香港電影能夠在華人社會領先羣雄，唯一條件就是自由，現在，沒有自由，也就沒有電影了，難怪，劉德華也要轉台從政了。

今年，香港電影節是最心酸一年，很多送審影片無法過關，有些有自知之明的導演，知道自己難以過關，就不送了，或轉向台灣金馬獎，11月22日，參加金馬獎的影片《時代革命》在台灣首映，全場爆哭，這一部由周冠威執導，記錄反送中運動的影像，曾經在7月坎城影展以偷渡方式放映，避開了中共壓力，這部電影也給了歐洲抗中的啟示，如今來台，證明自由無法被暴力囚禁。

另一部任俠導演的電影《少年》，描寫少年香港人集體合作，搶救反送中運動中，企圖自殺的年輕人，故事同樣感人，任俠說：「香港電影無懼中共打壓，因為電影是通往自由的窗口」。

武漢病毒肆虐兩年，許多演員被迫隔離，無法拍片，但是，仍然有香港年輕一輩導演，沒有被病毒打敗，想盡辦法，用鏡頭寫下最真實的場景，好的電影不會歌頌獨裁者，就算在香港禁演，卻無法抵擋影迷翻牆觀看的自由。



紀錄香港反送中運動的電影《時代革命》在金馬影展中首映。示意圖／擷自維基百科，《時代革命》預告片，民報合成