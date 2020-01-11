台北市長柯文哲今（11）日表示，還是有民眾抱怨投票速度太慢，他認為投票應該要E化。圖／台北市政府提供

台北市長柯文哲今(11)日和夫人陳佩琪一同赴投票所投票，部分投票所大排長龍，柯文哲受訪時表示，去年投票排了1個半小時，今天7點50分就來排，結果還是要排半小時，可能大家心同此理，都提早來排，他認為投票應該要E化。

柯文哲表示，明天晚上要出國到愛沙尼亞考察，其實台灣是世界資訊大國，但整體軟體建設還是太慢，主要是政府保守的心態，應該身分證、自然人憑證、健保卡、駕照、悠遊卡五卡合一，投票速度就會更快，應該要E化，但一開始要全國推行很困難，新藥上市都要進行臨床實驗，何況是政治制度，標準作法應該是選一些區域進行實驗，五卡合一開始做實驗，可以的話就慢慢推廣。

柯文指出，還是有民眾抱怨投票速度太慢，應慢慢把企業精神帶進政府，讓政府運作效率更快，效率一直不是我國政府的優先項目，坦白講，他覺得投票應該要改進，他還在想，去年投票排了1個半小時，所以今天7點50分就來排第一個，結果還是要排半小時，可能大家心同此理，都提早來排。

針對鴻海集團創辦人郭台銘昨天沒有去站台，是否有跟郭台銘通電話？柯文哲說，昨天直播完已接近午夜12點，沒有時間再跟郭台銘通電話，市府團隊明天要出國到愛沙尼亞考察，還有很多事情要處理，通電話的事情有空再講。

柯文哲說，希望今天投完票之後，台灣社會能恢復正常化，台灣還是一個成熟的民主國家，選舉結果出來，大家還是按照選舉結果繼續工作慢慢進步。



柯文哲今天和夫人陳佩琪一同赴投票所投票。圖／台北市政府提供