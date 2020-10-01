彭清靠，1890年生於澎湖馬公，是傳道人彭士藏之四男。彭士藏是高雄鳳山人，受道於台南巴克禮牧師，是熱心的傳道者，於澎湖、屏東、嘉義、阿里港等地傳教，由於經常更換工作的地方，延遲了彭清靠的就學時間。彭清靠至16歲才就讀阿里港學校（日治時代的國小）。但因彭清靠天資聰穎、成績優異，僅讀三年就畢業，18歲即考入總督府醫學校，1912年他23歲畢業取得醫師資格。

醫學校畢業，彭清靠進入台北馬偕紀念醫院，是該院第一批醫師，由宋雅各院長指導，並在雙連教會認識了牧師陳溪圳的妹妹陳金英，兩人於1915年結婚並生有一女三男。彭清靠於1914年於台中州大甲街開設「德仁醫院」行醫，開業至1933年，19年間以仁慈、愛心照顧病人，特別是對窮苦人家經常免費治療，於大甲街甚得人望，並擔任大甲教會的執事、長老，對教會事務大力支持，也與日本的聖教會許多牧師頗有來往。

1933年，彭清靠結束大甲的醫業，舉家前往東京進修，專攻婦產科兩年，1935年返台於高雄開設「彭產婦人科醫院」，因當時高雄僅有一家日本醫師開設的私人婦產科醫院，他的醫院很快成為台灣病人前往求醫，名聲遠播的專科醫院。但是他當時建造醫院是向信用組合（合作社）借款並無積蓄，而當時日本發動東南亞戰爭，到了末期美軍頻繁轟炸高雄，竟然於1945年2月27日大空襲中，醫院全部被燒毀，他失去了一切，自己也差一點險死。但他於災後平靜地寫下字條：「感謝耶和華，財物是耶和華所賜，現耶和華收回，不會捨不得，也沒有不平，感謝耶和華讓我使用到今。」可見其信仰的堅定！

1945年二戰結束，日本政府走了，國民政府派陳儀接收台灣，1946年，彭清靠因在地方上頗有名望，被選為高雄市參議員，並獲選為議長。沒想到1947年台灣爆發228事件，當時彭清靠是高雄市議長，主持228事件處理委員會，當他與市長及三位市民代表前往高雄壽山與要塞司令彭孟緝見面，要求軍隊勿下山濫殺無辜避免衝突時，五人都被逮捕，而三位市民代表竟被槍斃，彭清靠被拘禁數日後才被釋回。但在被拘禁期間，彭孟緝已派軍隊下山，在市府會議室等待談判結果的參議員及市民代表紛紛受到掃射，死傷無數，而高雄中學的學生及火車站前的市民也遭受極大犧牲。

彭清靠經此歷劫，心痛欲絕，他認清了中國政治之真面目，從此退出政壇，他交代家人不要過問政治事務！沒有想到彭清靠的三男彭明敏教授，日後成為台大政治系主任並發表「台灣自救宣言」，成為台灣人反抗國民黨獨裁統治的領導者，流亡海外多年後返台參加台灣人第一次直選總統的選舉，是台灣人民極為敬仰的民主自決領袖，這是悲哀的台灣人難逃的命運！