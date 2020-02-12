在共軍連二日繞台之後，美國多架軍機今(12)日繞飛我國外圍空域，護台行動非常明顯。(圖/擷取自Aircraft Spots 推特)

中國解放軍軍機編隊在2月9日、10日擾我外圍空域，甚至一度踰越海峽中線，美軍今(12)天展開護台行動，國防部證實，美軍一架MC-130J軍機自台海空域飛行，更有2架B-52轟炸機自我國東部空域由北向南航行，形成美軍軍機東西二路繞飛我國外圍空域的情形。

外國追蹤飛行器航機的推特「Aircraft Spots」在國防部發布美軍動態前，於推特率先披露2架MC-130J軍機由北向南在台海空域飛行的消息，引起關注。

國防部隨後證實，美軍一架MC-130J軍機自台海空域飛行，還有2架B-52轟炸機自我國東部空域由北向南航行，數量雖與Aircraft Spots披露的數量不一樣，但美軍多架軍機同日繞飛我國外圍空域的情形實屬罕見。

國防部表示，對於相關動態均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況，另對於台海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。

事實上，中共戰機2月9及10日連續兩天進行繞台遠海長航訓練，10日上午，一架轟六戰機曾經超越海峽中線，隨即遭到台灣F16戰機驅離。儘管中共稱，軍事訓練是為了遏制台獨，維護國家主權。總統蔡英文則回應，中國最重要的是做好防疫工作，此舉沒必要，也沒意義。