陳永興醫師（左）的《台灣醫界人物百人傳續集》，在高雄舉辦出版茶會，來賓鄭智仁醫師（右）受邀在會中演唱他為台灣而寫的「抱著咱的夢」，鄭醫師唱到：「台灣咱的夢，咱的愛」，很多來賓無法忍住淚水。2021.11.14於高雄文學館舉行發表會，鄭智仁醫師。圖／擷自陳順勝臉書影片

11月中旬，永興醫師的《台灣醫界人物百人傳續集》，在高雄舉辦出版茶會，來賓鄭智仁醫師，受邀在會中演唱他為台灣而寫的「抱著咱的夢」，鄭醫師唱到：「台灣咱的夢，咱的愛」，很多來賓無法忍住淚水，我也是其中之一，鄭醫師是知名的醫生作曲家，常用音符為台灣發聲。

永興醫師從年輕時就是悲天憫人的個性，後來從醫學踏進政治，帶領台灣社會走向進步，關心台灣人權，發起平反二二八運動，啟蒙台灣社會，發行民報，宣揚獨立建國，趕來叁加茶會的人，幾乎都是台灣獨立之夢的追隨者，只是老人偏多，永興醫生說：「就算只剩一口氣在，不會放棄台灣國之夢的追求」。

前幾天，美國衆議院議員梅斯到訪台灣，並在推特舖文說：「我降落在台灣共和國」，但是，真實的情況並非如此，多數腦袋清楚的台灣人知道：台灣只能算是準國家，因為，台灣國家身份至今仍待解決，台灣人出國護照，還是舊中國流亡政府護照，而舊中國政府的另一種身份，就是台灣治理當局，而且這個治理當局的適法性，正遭到紅色中國政權的挑戰，尤其是兩座緊鄰中國的列島，這兩座列島定位是內戰殘餘，剛好在「牆國」鄰居，與牆國對看，金馬列島也是舊中國政府合法領地，地緣上近中國，卻遠台灣，心理距離剛好相反，台灣主權歸屬問題的複雜，也就可想而知。

但是這樣複雜的台灣，正在創造幸福的奇蹟。

在武漢病毒肆虐全球時候，台灣創造防疫奇蹟，確診最少，死亡率最低，台灣至今沒有正式封城，人民仍然保持正常經濟和社交活動，除了今年5月短暫疫情高升以外，兩年疫情下來，台灣生活相比歐美國家更安全，台灣人也從防疫中，感覺驕傲與幸福，即便中共對台灣軍事威嚇從未停止，台灣人並不恐慌焦慮。

僅管世界各國經濟幾乎被瘟疫摧毀，但是台灣卻禍中得福，2021年創下6.9％經濟成長，超越中國，更讓人驚喜的是台灣人均所得來到三萬美金，是中國三倍，台灣在已開發國家中，排在前段班，根據IMD世界競爭力評估：台灣排名第八名，這項評估有四個方面：政府效能、企業創新、經濟成長及社會福利。

僅管人均高居高收入國家行列，雖然有錢不代表幸福，但是，台灣的自由開放，已經是民主國家的共識，在中共侵台野心強烈時，願意與台灣組織民主同盟，這是台灣無懼中共戰爭壓力原因。

台灣曾經歷過威權統治，深刻理解有口無言，人口失蹤的恐懼，也理解中國人遭到中共封鎖壓迫的痛苦，但是，自由不會從天而降，必需自己爭取，這是牆外人對牆內人，唯一的期盼。

在沒有止盡的瘟疫時代，面對各種假訊息的污染，台灣人應該學習感恩，學習進步，學習同情，放下矯情，放下抱怨，放下貪婪，擁抱你的理智，因為我們還有一個獨立之夢尚待完成。



美國共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）抵台後在推特發文說「在台灣共和國落地」（Just touched down in the Republic of Taiwan. ）。圖／擷自Nancy Mace推特