11月中旬,永興醫師的《台灣醫界人物百人傳續集》,在高雄舉辦出版茶會,來賓鄭智仁醫師,受邀在會中演唱他為台灣而寫的「抱著咱的夢」,鄭醫師唱到:「台灣咱的夢,咱的愛」,很多來賓無法忍住淚水,我也是其中之一,鄭醫師是知名的醫生作曲家,常用音符為台灣發聲。

永興醫師從年輕時就是悲天憫人的個性,後來從醫學踏進政治,帶領台灣社會走向進步,關心台灣人權,發起平反二二八運動,啟蒙台灣社會,發行民報,宣揚獨立建國,趕來叁加茶會的人,幾乎都是台灣獨立之夢的追隨者,只是老人偏多,永興醫生說:「就算只剩一口氣在,不會放棄台灣國之夢的追求」。

前幾天,美國衆議院議員梅斯到訪台灣,並在推特舖文說:「我降落在台灣共和國」,但是,真實的情況並非如此,多數腦袋清楚的台灣人知道:台灣只能算是準國家,因為,台灣國家身份至今仍待解決,台灣人出國護照,還是舊中國流亡政府護照,而舊中國政府的另一種身份,就是台灣治理當局,而且這個治理當局的適法性,正遭到紅色中國政權的挑戰,尤其是兩座緊鄰中國的列島,這兩座列島定位是內戰殘餘,剛好在「牆國」鄰居,與牆國對看,金馬列島也是舊中國政府合法領地,地緣上近中國,卻遠台灣,心理距離剛好相反,台灣主權歸屬問題的複雜,也就可想而知。

但是這樣複雜的台灣,正在創造幸福的奇蹟。

在武漢病毒肆虐全球時候,台灣創造防疫奇蹟,確診最少,死亡率最低,台灣至今沒有正式封城,人民仍然保持正常經濟和社交活動,除了今年5月短暫疫情高升以外,兩年疫情下來,台灣生活相比歐美國家更安全,台灣人也從防疫中,感覺驕傲與幸福,即便中共對台灣軍事威嚇從未停止,台灣人並不恐慌焦慮。

僅管世界各國經濟幾乎被瘟疫摧毀,但是台灣卻禍中得福,2021年創下6.9%經濟成長,超越中國,更讓人驚喜的是台灣人均所得來到三萬美金,是中國三倍,台灣在已開發國家中,排在前段班,根據IMD世界競爭力評估:台灣排名第八名,這項評估有四個方面:政府效能、企業創新、經濟成長及社會福利。

僅管人均高居高收入國家行列,雖然有錢不代表幸福,但是,台灣的自由開放,已經是民主國家的共識,在中共侵台野心強烈時,願意與台灣組織民主同盟,這是台灣無懼中共戰爭壓力原因。

台灣曾經歷過威權統治,深刻理解有口無言,人口失蹤的恐懼,也理解中國人遭到中共封鎖壓迫的痛苦,但是,自由不會從天而降,必需自己爭取,這是牆外人對牆內人,唯一的期盼。

在沒有止盡的瘟疫時代,面對各種假訊息的污染,台灣人應該學習感恩,學習進步,學習同情,放下矯情,放下抱怨,放下貪婪,擁抱你的理智,因為我們還有一個獨立之夢尚待完成。



美國共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)抵台後在推特發文說「在台灣共和國落地」(Just touched down in the Republic of Taiwan. )。圖/擷自Nancy Mace推特