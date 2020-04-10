如何對沒有財務報表的夜市、市場攤商取得融資。經濟部中小企業處處長何晉滄表示，目前已經組成財務顧問團協助全台201立案商圈及400多個夜市、市場取得資金，以最地氣的方式協助小微企業解決燃眉之急。圖/取自行政院直播

行政院10日下午召開紓困振興方案「內需型服務業協助措施」說明記者會，如何協助沒有財務報表的夜市、市場攤商取得融資?經濟部中小企業處處長何晉滄表示，目前已經組成財務顧問團協助全台201立案商圈及400多個夜市、市場取得資金，以最地氣的方式協助小微企業解決燃眉之急。至於攤商收入曝光後會不會被查稅?經濟部長沈榮津掛保證，直言沒有「那麼恐怖」，「補助歸補助，跟稅結合一起，這真的不會喔!」

經濟部指出，為提振內需服務業，加碼補助營業額受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」。只要有稅籍登記的企業，營業額衰退達50%，政府補貼「艱困企業」員工薪資及營運資金，補貼正職員工4、5、6月每人經常性薪資之4成，每月上限2萬元，但雇主不得實施減班休息、裁員及減薪超過該員工薪資2成；另為顧及雇主營運成本，政府補貼一次性營運資金，以企業正職員工數乘以1萬元計算。

水電費減免部分，經濟部對受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」加碼減免。營業額減少達百分之15的企業，水費及低壓用戶電費打九折，每月水費減免上限7,000元、低壓用戶電費減免上限10萬元；營業額減少達百分之50的企業，水費及低壓用戶電費打七折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。此外，電力高壓用戶申請暫停部分容量即減收基本電費，於110年6月30日前申請恢復則免收供電設備維持費，營業額減少達50%的企業，每一電號再減免30%電費，每月減免上限300萬元。

至於夜市、商圈攤商等小微企業部分，經濟部中小企業處處長何晉滄表示，目前已啟動夜市、商圈、市場等小微企業紓困，針對全國201立案商圈及400多個夜市市場，解決小微企業融資申貸。經濟部組成財務顧問團提供在地服務，到場診斷、協助準備資料，陪同送件申請等最接地氣方式服務，跟銀行往來。

何晉滄舉了成功申貸的案例，一家攤商在新北跟台北商圈夜市有11個攤位，有16個員工，受到疫情影響，非常氣餒，不知道未來要怎麼樣，可以讓員工繼續工作，希望經濟部協助。

何晉滄說，該攤商沒有401報表，沒有開發票、沒有稅籍登記，但政府相挺，立刻派財務顧問協助，七天之內讓他快速取得資金協助，協助過程認定非用401報表，只用該攤商平常管理報表及收據，憑著日常營收紀錄，銀行存摺等，認定他真的受疫情波及，順利得到500萬貸款，加上經濟部提供6個月利息補貼，幫該攤商省了4萬多利息。

他強調，由於疫情尚未緩和，未來應該還會有更多例子，經濟部已經啟動財務顧問，幫忙小微企業解決融資困難。

媒體問及，夜市或市場攤商等收入可能因融資紓困而曝光導致被查稅，對此，經濟部長沈榮津掛保證，他說，「這應該不會」、「那麼恐怖」，「國家成什麼國家?」「補助歸補助，跟稅結合一起，這真的不會喔!」「這你放心!」