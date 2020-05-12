美國參議院台灣連線共同主席共和黨參議員殷荷菲（Jim Inhofe R-Okla.）與民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez DN.J.）肯定參議院通過了他們發起的S.249號法案，要求國務卿制定一項策略讓台灣重獲世衛組織觀察員的身份。

殷荷菲參議員表示，自2017年以來，中國一直阻止台灣參與世界衛生組織，這是不可接受的，當我們看到全球應對新冠疫情大流行的時候，中國的外交威嚇更是令人震驚。當中國沒有就疫情向公眾發出警告，要醫生噤聲，拒絕進行獨立調查並囤積醫療用品時，台灣則是公共衛生的堅實夥伴。台灣向美國在內的世界各地捐贈了無數的醫療物資，並在治療、研究及信息共享方面處於領導地位。

殷荷菲還說，他很讚賞蓬佩奧國務卿已經採取步驟，以確保台灣能夠參與本月晚些時候的世衛組織新冠疫情大流行峰會，也期待相關策略能恢復台灣的觀察員身份。

梅南德茲參議員指出，很高興參議院一致通過了這項法案，要求川普政府通過實施一致的外交策略來展示對台灣人民福祉的承諾以及台灣正當參與國際公共衛生的努力。

這項法案獲得了21位跨黨派參議員的支持。法案還指示，如果台灣仍然沒能獲邀出席世衛大會，國務卿必須提交報告說明。