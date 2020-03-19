中央銀行總裁楊金龍表示，因應疫情，貨幣政策必須快且勇敢，今天宣布降息一碼，並加碼2千億元融通資金。圖/取自央行直播

中央銀行今（19）日下午召開今年第1季理監事會議，宣布調降今年經濟成長率為1.92％，不「保二」，因應疫情衝擊企業及家庭收支，今天同步降息一碼，並釋出2千億元融資資金。央行總裁楊金龍表示，此次貨幣政策必須要快且勇敢，協助企業及家庭減輕財務負擔，度過難關。

中央銀行今（19）日下午召開今年第1季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布降息1碼，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別調降為1.125%、1.5%、3.375%，改寫歷史新低紀錄，於3月20日起實施，利率終結連14凍。

同時，為了協助中小企業及家庭度過難關，央行也釋出2千億元融資資金，適用範圍擴大。楊金龍解釋，此次貨幣政策必須要快且勇敢，故採取價量寬鬆政策，目的並非刺激經濟，而是協助中小企業及家庭減輕財務負擔，支持企業及民眾的信心。

另外，央行也同步發布最新GDP預測，預期今年經濟成長率為1.92％，不「保二」，較去年12月底時預測的2.57％，下調0.65個百分點。

此外，由於武漢肺炎疫情蔓延，不利國內消費需求，加上國際原油等原物料價格下跌，央行也下修今年通膨展望，2020年消費者物價指數（CPI）及不含蔬果及能源之核心CPI年增率從0.77%及0.70%下修至0.59%與0.55%。

楊金龍暗示，央行的措施都是對市場好的，利率還有調降空間，但不會呈現負利率狀況，央行採行的貨幣政策不能嚇到市場。