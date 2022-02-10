美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月9日抵達澳洲，圖為2.10與墨爾本大學及校友座談討論全球現況及問題，布林肯強調印太地區夥伴的合作將會有光明的未來。擷自布林肯推特

拜登政府預計未來幾個星期宣布「印太經濟框架」（Indo-Pacific economic framework）計劃，顯示美國努力再次成為地區貿易規則的主要制訂人，抵消中國的影響力。

美國商業和貿易團體一致期盼政府參與印太貿易討論。五年前，川普政府正式把美國撤出「跨太平洋夥伴協定」。

白宮去年10月份公佈拜登總統的聲明說，這個框架的目標是「確定我們對貿易促進、數字經濟與科技標準、供應鏈堅韌、脫碳和清潔能源、基礎建設、勞工標準和其它共同感興趣領域的共同目標。」

不同政府官員們暗示，未來幾個星期，美國貿易代表辦公室和商務部所領導的努力將開始顯現成果。

美國負責亞太地區貿易的副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）上星期參加華盛頓國際貿易協會的一個活動時說，完成正式計劃還有一些工作要做，但「我們正在思考的方式有相當多的實際內容。」

制定規則的機會

國家對外貿易協會總裁科爾文（Jake Colvin）對美國之音說，「我們受到了在所有議題上與該地區經濟盟友重點接觸的鼓勵。」

他並說，「我們長期以來就說過，拜登政府有機會制定印太地區數字和電子商務的規定，他們似乎開始考慮如何抓住這個機會，讓我們很激動。」

政府的目標似乎不是構建一個包羅萬象的協議，涉及拜登提到的所有議題。戰略與國際研究中心國際商務主席芮恩希（William Reinsch）等專家預計談判將是獨立的。比如說，各國可能決定就數字經濟和供應鏈堅韌的標準進行談判，而不涉及勞工標準和脫碳。

彼得森國際經濟研究所高級研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）等其他專家懷疑政府是否能夠取得很多目標，原因是政府已經表示不會對最需要美國市場准入的國家提供擴大的美國市場准入。這樣做將要求拆除很受民主黨陣營和很多共和黨議員歡迎的關稅制度。

能提供的有限

芮恩希對美國之音說，市場准入規則不會有實質性改變的事實會對其他各國家形成顯著的遏制。

芮恩希說，「小型亞洲國家參加這樣的協議，除非他們看到足夠大的好處來克服中國的反應，否則他們不會參加，中國可能反對這樣的協議，」「我們把市場准入從談判桌上移除了，所以對政府的問題是，『談判桌上有什麼？』」

芮恩希說，政府一開始就顯示不准備要求國會對現有貿易協議做出改變，讓預期受到明顯的限制。

他說，「我們說的是，『我們預計你們這些人去做所有的讓步，我們將繼續做我們正在做的事情，』」

「最佳努力」可能是最佳情況

赫夫鮑爾對美國之音說，他也認為政府不太可能讓其夥伴們做出很多有約束力的承諾，因為值得做出實質改變的那種好處並不會出現在談判桌上。

赫夫鮑爾說，「美國希望其他國家致力於提高勞工標準。這顯然針對越南和歧視其華人公民的馬來西亞，並提高他們的環境承諾。」

但他表示，他認為政府不可能說服發展中國家承諾除含糊其辭之外的任何事情，承諾盡最大努力滿足美國的要求。

赫夫鮑爾說，「他們不會就這些領域的任何約束性協議達成一致，除非美國會在市場准入的另一邊做出一些讓步，但美國不會這樣做。」