賢慧的女子建立家室；愚蠢的女人親手拆毀⋯⋯狂妄之徒得不到智慧；明達的人求知容易。要躲開愚昧人，因他們沒有可傳授的知識。聰明人的智慧使他找到當走的路；愚蠢人的笨拙欺騙了自己。

—〈箴言〉第14章1至8節

聖經時代，婦女的地位是很低的，在以色列的社會中，婦女和小孩都不列入計算人口的對象。但在〈箴言〉這本經書裡，卻一再提醒有才華、賢慧的女子在家庭中扮演非常重要的角色。

其實，以色列的文化有一個特色，認為家庭教育中，是由母親擔任最重要的角色。會有這樣的看法，是因為他們發現母親和孩子相聚的時間最多，孩子是從母親身上開始學習認識自己，也認識別人。摩西的母親就是個很好的例子；她在那樣惡劣的環境下，卻很清楚要教導她的孩子摩西，如何在埃及當奴隸的困境中，認同自己就是希伯來人。

單從一件事就可看出家庭教育對以色列人的重要性，就是今天的以色列小孩，六歲要進入小學讀書時，必須先會背誦「十誡」，由此就可看出，他們的父母最先教導孩子認識的，不是一般科技知識，而是信仰根基「十誡」。這就是家庭教育的開始。

〈箴言〉作者在這裡說「賢慧的女子建立家室」，另外在〈箴言〉第31章10至31節也記載關於賢慧女子的特質，描述得更清楚。這裡所說的「家室」一詞，是「家庭」之意。這裡說「賢慧的女子建立家室」，第12章4節說「賢慧的妻子是丈夫的華冠」，而第18章22節說「娶得賢妻幸福無窮」，在第19章14節則說「賢慧的妻子是上主所賜」。這些句子都在說明賢慧的妻子比任何珍珠寶貝更貴重，可說是沒有任何有價值之物可以相比。

而相對於「賢慧的女子建立家室」，就是「愚蠢的女人親手拆毀」，這裡說的「拆毀」一詞，也表示瓦解、分離之意。但要注意的是，這裡雖用「女子」、「婦女」來說明，但換成「丈夫」、「男人」意思也是相通的。原因是建立一個美好的家庭，不會只是女子、婦女的責任，也是男人、丈夫的職責所在。因此，這句話也可以直接說「智慧建立家室」，對照句則是「愚蠢拆毀家庭」。

在這段經文中，〈箴言〉作者還談到有一種人不值得我們花時間跟他在一起，就是「狂妄的人」。這種人也就是我們一般所說的「驕傲的人」，這種人自私、自以為是，在他們身上學不到真正有智慧的內容。因此，〈箴言〉作者說「要躲開愚昧人，因他們沒有可傳授的知識」，這種人即使做錯了事，也不會承認。即使你依照證據跟他說哪些地方有問題，他還是會找出更多的理由來辯論。跟這種人在一起，只是浪費自己的生命而已，一點幫助也沒有。

相對於這種人，就是有智慧的人，這種人是真實謙卑的人，所以會知道「當走的路」。這裡的「路」也可以稱為「道」。在聖經裡，「道」表示上帝的話，而上帝的話就是「智慧」之意。因此，這種「路」（或是「道」）已經不是「事業」，而是一種生命態度。因此，這裡說「聰明人的智慧使他找到當走的路」，意思很清楚在表示：聰明人會知道依照上帝所指示的教導去選擇。就像詩人所說的，上帝「使我心靈復甦，他照著應許導我走正路」（參考詩篇23:3）。

這條「正路」，就是沒有偏離方向，不至於邁向死亡的道路。這就像牧者帶領著羊群，一定會走正確、安全的路到青草地、溪水邊去。耶穌說，好的牧羊人，在帶領羊群出來之後，一定會走在羊群的前面，讓屬於他的羊跟隨著他的腳步，不至於偏離、脫隊而帶來死亡。

我們的生命時間是有限的，不要浪費時間跟那些愚蠢人、狂妄者混在一起。因為那很容易讓我們迷失了生命的方向，甚至進入歧途。



盧俊義牧師新書《箴言智慧書》圖／擷自盧俊義臉書、啟示出版社，民報合成



9月18日（六）晚上9點「閱讀人主編鄭俊德」先生與盧俊義牧師對談連結網址。圖／啟示出版社提供

※本文轉載自：《 箴言智慧書：一天一篇，90天掌握一生的處世智慧 》（啟示出版社，2021.8.24）