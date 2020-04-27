郭倍宏昨在電台節目首公開呼籲關心５月１５日民視與民投的社會各界能發揮影響力支持田在庭團隊，讓民視成為台灣人的民視，延續創辦人蔡同榮的精神。(圖/陳俊廷)

民視股東會即將召開，民視創辦人榮譽董事長田再庭、監察人李素貞、董事陳廷鼎與民間投資公司董事李南山發出一封信「台灣的眼睛如何看到未來？」給股東，喜樂島聯盟也ＰＯ上該信，該信在網路社群引發討論，讓民視經營權再度引發關注。，

前董座郭倍宏昨在電台節目首公開呼籲關心５月１５日民視與民投的社會各界，能發揮影響力支持田在庭團隊，延續創辦人蔡同榮的精神，讓民視成為「捍衛台灣第四權」真正台灣人的民視。

田再庭等在「台灣的眼睛如何看到未來」該信中首先引述蔡同榮1997年8月15日在民視內部刊物《民視通訊》說過的一段話，強調「確保台灣不被中國併吞，是民視的最高指導原則。…..所有民視的節目和新聞內容，都要在Taiwanese nationalism之大原則下製作。」

該信並指：就在蔡同榮先生辭世後的2019年3月14日，民視榮譽董事長田在庭先生依創辦人遺願頂力支持的董事長郭倍宏，被荒謬的三分鐘突襲式表決拔去董事長職位，「政經看民視」亦同遭突襲式斷播。2019年4月，民視總部大樓外牆上原本高掛的「台灣就是台灣，台灣不是Chinese Taipei」的大幅標語亦被撤下….信中質疑這還是當初三萬名小股東集資支持，秉持來自民間、台灣主體的「台灣的眼睛」嗎？結語指如果您是民視或民投股東，請珍惜５月１５日出席股東常會委託書，委託書５月５日前寄給田再庭團隊（台南市裕忠路３６２號）讓民視成為台灣民主政治不可或缺的媒體第四權。

另值一提的是，武漢肺炎延燒全球，截至今２７日疫情已擴散至193個國家及地區。美國是疫情重災區，至今已超過5萬多人不治，郭倍宏昨在電台節目與談時指出，美國資訊公開透明，而相較對比中國則是在疫情爆發前後至今都在隱匿，所以中國公布的數字完全不可信。

他批中國傳出武漢肺炎後造成全球災難，但中國軍機還在繞台飛來飛去，恫嚇挑釁或說入侵意圖甚明，相信這次世界看見台灣，才是是文明國家的所在。

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「台灣的眼睛如何看到未來？」PDF全文：

https://drive.google.com/drive/folders/1NO0RQFpYWS7EALiNaf43iFF25oz9eq2t?fbclid=IwAR2c4Why_jjvfjMic3I3L4sWylS42Hzk6Hoie-04FpFlDhN_bFfbhgXkRpw