中國時報在去年底「反滲透法」通過後，再次撿到槍，持續用政府打壓言論自由理由，抹黑打擊政府，加上警方嚴格查緝假訊息在社群網路流闖，兩件事結合一起，一下子砲聲隆隆。圖／取自民進黨立院黨團臉書

旺中集團的中國時報，在去年底「反滲透法」通過後，再次撿到槍，持續用政府打壓言論自由理由，抹黑打擊政府，加上警方嚴格查緝假訊息在社群網路流闖，兩件事結合一起，一下子砲聲隆隆，於是，台大蘇宏達教授的「2025毀滅故宮文化大革命」，也被「中國時報」當作步槍子彈，社論更以「捍衛言論自由，寧死不屈」標題面世，讓我感覺這個世界有點顛倒，好像鄭南榕先生又要回來了，不知道，這篇社論作者有沒有示範一下，如何抱著瓦斯桶自焚？

1989年4月7日，「自由時代週刊」的創辦人鄭南榕，為了抵抗警方上門拘捕，不惜以身體自焚，誓死抗議，今天，政府把4月7日訂為「言論自由日」，藉以緬懷鄭南榕捍衛100%言論自由的精神，這一年，兩蔣的威權統治剛剛入土，但是，台灣並未解嚴，我們可以客觀說，鄭南榕事件，是促成台灣去除「刑法100條」思想箝制的重大因素，鄭南榕對台灣社會最大貢獻，就是讓統獨言論免於入罪，當然很多人知道，鄭南榕也是100%的台灣獨立運動者，他用自焚方式，鼓舞台灣人在威權統治底下，不要放棄希望，不要懷憂喪志，這恐怕才是鄭南榕自焚的真正目的，而距離美麗島事件剛好10年。

「毀滅故宮計畫」是假消息

蘇宏達事件，起因於一篇2018年蘇自己撰寫的「臉書」文章，這篇文章是當時蘇教授指責陳其南院長故宮政策，問題是標語下得太離譜，太背離事實，1年內，蘇教授並沒有因為文章被關切，顯見台灣當然有言論自由，問題是今年10月，文章又被人引用，大量轉貼於社群群族中，才引起關心，故宮於第一時間，已經宣布沒有所謂「毀滅故宮計畫」，南北2個故宮，仍然開張營運，就是證明，所以這則訊息，當然是假訊息，警方依法關切，哪裡不當？至於，共諜王立強與林飛帆照片，已經確認為假，林飛帆也提出告訴，這一批人還故意轉貼流傳，先不問是否背後有政治動機，被傳訊後，還假裝無辜，這才是更令人噁心，言論自由範圍不應該包含假訊息，這是世界共識，尤其是紅色中國以假訊息滲透西方國家被抓包後，各國自危，2018年，台灣地方選舉，執政黨慘敗，很大原因是假訊息，為了維持選舉公平公正，警方依法執法，並沒有太過分的問題，只要你不是被人利用，根本不須喊冤，否則突然給人「此地無銀三百兩」的感覺。

「反滲透法」簡單一句話，「拿了錢，幹了傷害國家社會的事，才會被罰」，我不知道，藍色政客，親中媒體到底是在反對甚麼？還把此法硬生生扯上失業，國台辦還在背後讚聲，大談民主自由，天真的黑一半，真的有夠瞎掰，還有人鼓吹台商回台自首，請問搭機費用由谁來支付？說穿了，也就是反政府的妖魔邪道，政府政策不可能100%正確，但是，反對者起碼要說出個道理說服人。

今天，蘇教授被傳訊1小時，就哇哇叫，威權時代，抗爭的鄭南榕先生卻以生命拚搏，兩相比較，實在諷刺，至於那些村夫愚婦，既然要裝著不知法律為何物，不知訊息是真是假，還不如少玩手機，少在族群上亂傳訊息，不懂裝懂。

不黨、不私、不賣的風骨

比起我來說，蘇教授被抓去應訊1小時，應該是幸運的，地方選舉之後，我在「民報」發表「無知是通往奴役的道路」，質疑「韓天電視」，小蝦米撞上大鯨魚的「旺中集團」傳媒，下場是吃上官司，「旺中集團」可沒有給我言論自由的權利，我不服言論自由被壓制，持續寫下，「自由媒體，還是代理人」？該控案第1審，我雖然無罪，「旺中集團」還不甘心放手，聘請2位律師追殺我，目前已經進入高檢，當然，我也不是被「旺中集團」控告的第1人，難道，「旺中集團」出來替自己的言論自由喊冤，我們小民就不能喊冤？

1996年，我為了突破國民黨對電台頻道的管制，自己架設地下電台，突破說話的自由，還被判刑7年，官司打到最高法院，打到我傾家蕩產，妻離子散，浪跡海外，現在，政府的電台頻道才可以全民共享，請問，天下有白吃的午餐嗎？自由會從天上掉下來嗎？

前幾天，台灣軍方發生墜機事件，小英第一時間宣布停止選舉，「旺中集團」的特種電視台，還和名嘴張某某，大力抨擊民進黨並未停止選舉，請問有哪一位因為散播謠言，被抓了？電視台有被關了嗎？這樣算不算言論自由？

如果，「中國時報」只是單純為言論自由，寫下鏗鏘有力的社論，我是表示激賞的，至少有「大公報」文人當年「不黨，不私，不賣」，的骨氣，但是，環顧現在，「旺中集團」背後站著一位永遠說不清楚的紅色巨人，如同郭台銘所說，根本就是國台辦的打手，這樣的媒體，自己扮演2種角色，一個是加害者，一個是受害者，請問那一個才是真正的你？你為言論自由被政府打壓抱屈，我為我的小作家言論自由被你打壓，還能向誰抱屈？你很大，但是，我不怕。