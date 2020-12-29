水果和蔬菜作為健康膳食的一部分，能增強免疫系統，有助於降低非傳染性疾病的風險因素，WHO認為如果適當增加水果和蔬菜的食用量，估計每年有可能拯救多達170萬人的生命。示意圖／Pixabay

營養不良及不健康的飲食列為當前人類罹患疾病的前十大風險因子。而色彩繽紛的蔬果不僅具多種功能（如藍／紫色果蔬含抗氧化物質可降低癌症、中風、心臟疾病風險，紅色可降低罹癌風險，橘／黃色含類胡蘿蔔素有助於眼睛健康，棕／白色含抗病毒及抗細菌的植物化學物質，綠色含抗癌植物化學物質），還含豐富的維生素、礦物質（例如葉酸、鐵質、維生素A和C、鉀等等）及豐富膳食纖維的果蔬，然因國內許多民眾尤其孩童，因為味道或口感不喜歡蔬果，卻不知道蔬果對健康及營養的價值。

水果和蔬菜作為健康膳食的一部分，能增強免疫系統，有助於降低非傳染性疾病的風險因素，例如超重／肥胖、慢性炎症、高血壓和高膽固醇；世界衛生組織 （WHO）建議每人每天至少應攝入400克或五份水果和蔬菜對健康有益（最適量則依年齡、性別、體能活動等而異），蔬果有助於孩童的成長、免疫系統及身體發育，嬰兒六個月大時即可添加水果和蔬菜，並將其作為終身健康膳食的常規組成部分。據統計全球約有390萬人因攝取不足的蔬果而死亡，也有14%胃腸癌（Gastrointestinal Cancer）患者，11％缺血性心臟病（Ischemic heart disease）患者，因攝取不足的蔬果而死亡，WHO認為如果適當增加水果和蔬菜的食用量，估計每年有可能拯救多達170萬人的生命。

推廣蔬果好處多

蔬果和其他作物相比，利用少量的土地、水和養分，種植高價值的水果和蔬菜能創造更多收益，2019全球爆發冠狀病毒疫情也證明包括蔬菜和水果在內的短價值鏈，能有效為城市和城郊家庭農戶提供更好的市場機會。蔬果種植不僅有助於提高家庭農業生產者及其社區的生活品質，改善糧食安全和營養狀況，還可以提高生物多樣性及環境永續。由於果蔬高度易腐，需特別關注其品質安全，目前開發中國家生產的水果和蔬菜在收穫和消費環節之間的供應鏈中損失率高達50%，必須加強供應鏈生產到消費各環節的處理，將損失和浪費降到最低，也可以降低環境足跡。

目前許多完全適合食用的水果和蔬菜，由於外形不美觀或形狀不規則而被白白浪費的醜蔬果（約占3成）相當可惜，可以透過分配共享及加值重生來加以利用，而台灣在這方面的浪費也很嚴重，應該重新檢討整個生產及供應鏈的虛耗，而不是只在乎成本。未來透過整個供應鏈的技術改進（尤其數位創新）、完善技術和基礎設施（如投資冷鏈設施）對提高果蔬生產率暨供應鏈效率和減少損失和浪費至關重要。不過若干生食或未經烹飪的蔬果，很可能受到病原菌及化學有害物質汙染而帶來食源性疾病的風險，應該加以避免。

台灣蔬果產值每年達1702億元新台幣，面對國外蔬果輸台競爭，政府每年編列大筆經費從事促銷，但是效果並不顯著，除了改變宣導方式，讓民眾了解多吃蔬果的好處外，應該透過將蔬果產品多元化來改善學童偏食的缺點，例如將蔬果作為點心材料（如圖1），對學童有很大的吸引力。



可以將蔬果作為點心材料。圖1／江靜文老師提供

聯合國大會已將2021年設為國際果蔬年（The International Year of Fruits and Vegetables 2021 IYFV）（如圖2），希望透過公共政策推動及果蔬消費，促進多樣化、均衡、健康的膳食和生活方式，並減少果蔬損失和浪費。台灣政府應該積極響應國際果蔬年，加強對外行銷以及對內宣導，讓國人了解蔬果的重要性並願意食用，不僅可以提高蔬果行銷，降低疾病的發生率，減少健保費用的負擔，也有助於生態環境的永續。



聯合國大會已將2021年設為國際果蔬年（The International Year of Fruits and Vegetables 2021 IYFV）。圖2／擷自聯合國網站