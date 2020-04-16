白宮發布新聞指控，WHO失職、掩蓋疫情，還攻擊美國對中國採取旅行禁令，並點名台灣早在去年12月31日就通報WHO疫情會人傳人，卻遭WHO隱匿忽視，才造成疫情大流行的悲劇。圖/取自白宮推特

美國總統川普揮刀砍掉對WHO的金援，白宮隨後立刻跟進發布新聞指控，WHO失職、掩蓋疫情，點名台灣早在去年12月31日就通報WHO疫情會人傳人，卻遭WHO隱匿忽視，才造成疫情大流行的悲劇。

美國總統川普連二日砲轟WHO，昨日指控WHO失職，協助中國隱匿疫情，讓世界付出慘痛的代價，決定暫停支助WHO。今天又說，WHO公開反對他對中國採取邊境管制措施，造成生命重大傷亡，重創美國經濟。

白宮在川普做出決定暫停對WHO的資金援助之後，也發布新聞稿說明，強調美國納稅人每年提供WHO4億至5億美元的資金，中國提供的資金僅是美國的十分之一，但WHO卻始終偏袒中國，掩蓋事實，對疫情做出一次又一次的失誤判斷，

新聞稿指稱，台灣看到有關武漢肺炎疫情人傳人的報導後，於12月31日主動通報WHO，但WHO竟未將此訊息公開，還忽視武漢醫生警告肺炎出現人際傳播的訊息，一再為中國掩護，甚至稱讚中國對疫情的處置。

白宮譴責WHO反對各國採取邊境管制，這是災難性的決定，是將政治正確凌駕於人命之上，也是今日疫情大流行的原因，因此，除非WHO對它的管理不善，掩蓋疫情進行調查，否則美國將不再提供更多資金。

白宮指控，WHO缺乏透明，未能確保成員國獲得正確訊息及數據共享，呼籲WHO進行改革，要求成員國遵守《國際衛生條例》。