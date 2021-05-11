作者指出，一場武漢瘟疫，使亞洲黃種人被中國拖累。圖為2021.3.21美國的反仇視亞裔遊行。擷自公視新聞影片

習近平缺乏反省能力，當G7國家跳出來指責中國的時候，習近平還不知道自己錯在哪裡，還批評西方國家搞小圈圈，其實，全球發達國家是大圈圈，歐盟國家經濟量體也不是小圈圈。

主子已經叫了，中共外長王毅，也跟著在聯合國叫囂，中共今天能夠有叫囂底氣，原因就是老共利用金錢，在國際組織搞小圈圈，收買窮困小國，作為投票工具，長期以來對民主化的台灣相當忌憚，擔心自己革命拿來的政權不正當，一路排斥台灣，連攸關世界人類的公共衛生也要封鎖。

以前西方國家認為只要有錢賺，中共打殺台灣，事不關己，所以睜一隻眼閉一隻眼，現在，西方國家被武漢瘟疫害慘，才甦醒過來，認為老共行為太過份，美國呼朋引伴之下，才引來今天，西方國家團結抗中的場景，習近平應該清楚，武漢瘟疫是局面反轉主因，從西方國家對中國帶來武漢瘟疫質疑開始，全球社會與論撻伐，反中趨勢，更是一路蔓延，甚至無法被老共花大錢的大外宣壓制，一個月前，還力挺老共的巴西，現在也反了，這種國際上反華聲浪，有增無減，原因在於中國已經把自己變成「黃禍」，有很大關係。

所謂「黃禍」一詞，來自西方國家對亞洲人恐懼的歷史，十三世紀，元帝國的草原鐵蹄，一路向西方世界奔馳，見城毀城，見人殺人，遠到俄羅斯公國，整個歐洲都被蒙古鐵蹄殘踏過，這批黃皮膚大軍，就是黃禍起源。

蒙古大軍遠征帶來死亡，還帶來草原鼠疫，成為歐洲第一次黑死病源頭。

1842年，中英鴉片戰爭爆發，不打不相識，強大帝國在西方國家眼中顯露了脆弱，國際對中國的欺凌接踵而來，腐敗帝國只好對西方開放。

1897年，兩位德國傳教士在山東曹州被暗殺，1898年，英國記者馬修希爾，就以歐洲傳教士在中國遭到的險境為題，寫了一本書，書名就叫《黃禍》，1900年，打著驅逐洋人招牌的義和團運動終於爆發，被暗殺傳教士更多，擴及外國商人，使中國人感受屈辱的八國聯軍真槍實彈殺入北京，以暴制暴，皇帝倉遑而逃，義和團終於落幕。

人民無知政府無能是謂國恥

幾代以來，中國人把這段八國聯軍故事當作國恥，人民無知和政府無力，是國恥核心。

八國聯軍直接導致清帝國落幕，但是中國人無知，不文明負面形象，卻已經建立。

畢竟，鴉片戰爭是中國國家和人民負面形象的開始，看準中國又弱又窮，勞工買辦開始以工資高，誘惑南方無業的農民，遠赴美國，取代日漸減少的黑奴勞工，來自中國的移民工抵達新大陸，已經是淘金時代晚期，這些華工隨即投身太平洋鐵路興建，估計有三十萬人。

為了讓華工在美國生活不受壓迫，1868年，美國和清國簽訂第一個平等條約，叫「浦安臣條約」，很可惜，太平洋鐵路完成後，美國陷入經濟不景氣，大量歐洲移民進入美國，工作機會相當競爭，當時，華工因為勤勞好差使，成為職場紅人，歐洲移民酗酒又懶惰，無法與華工競爭，這些歐洲移民就聯合起來，向政黨政客施壓、游說，於是，各洲政府紛紛推出對華工不利法案，例如出門要掛姓名牌，以便查問，甚至限制居所等等。到1882年，聯邦政府終於推出第一份「排華法案」，禁止華工移民美國，華工受欺壓，從法案延伸到社會，華人形象落入地獄，但是，多數華工只能忍耐，畢竟美國最低月薪三十美元，幾乎是清國七品縣官半年所得。

二戰中，中國靠向同盟國，勝利後，美國排華法案才廢除，沒想到，國民黨輸了內戰，中共奪權後在亞洲推動紅色共產主義擴張，許多擔心被赤化的國家政府又興起排華風暴，馬來、印尼、菲律賓、緬甸，泰國都曾經捲入風暴。

一場武漢瘟疫，使亞洲黃種人被中國拖累，背上有苦難言的心酸，習近平大國夢，看來是十四億人惡夢，前面這些歷史證明，國家尊嚴無法以軍事暴力獲得，更為法靠宣傳謊言延續，強國有強國的規矩，就算中國強大到可以打敗美國，中國人也不會因此更幸福。

習近平若真的關心中國人尊嚴，那麼共產黨應該先還給中國人人權、自由、民主的普世價值生活，否則黃禍和排華汙名，永遠無法去除。