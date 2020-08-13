山居生活的哲學家

—序 洪博學著《一個人的行腳》

文／陳永興

洪博學先生是《民報》的專欄作家，常看《民報》的讀者一定對他的【台灣看天下】政論文章不陌生，尤其是他對國際局勢的分析和對中國政治社會的批判，可說是精闢透徹、深入核心，許多讀者幾乎每天必讀他的文章並有所共鳴。最近他又在《民報》連載一系列揭發「黨國資產」與「北韓幣」之間內幕錯綜複雜，卻引人入勝，有如偵探小說的精采文章，讓許多人讀了就想知道最後會有甚麼驚奇的結局，而對他何以如此博學多聞、涉獵之廣，由衷的佩服！

但是許多讀者可能不知道洪博學先生還有其他不為人知的神祕面貌，那就是他充滿文學素養、哲學思考以及浪漫人生的感性生活，他的喜愛孤獨和閱讀，他的喜愛旅行和放逐，他的山居歲月和敏銳觀察。

他曾多年獨居於南台灣山林之中，除了為鄉下教會奉獻的事工之外，他每天散步於原野林間的山路，觀察各種動物的造訪和植物的生長，他在樹蔭下讀詩沉思，他在斗室窗邊閱讀寫作，他對台灣歷史、地理、人文的關懷，他對世界文學、哲學、政治、社會名家著作的涉獵，他對旅行和旅人的喜悅和溫暖，非常引人入勝的出現在《一個人的行腳》這本山居生活的著作當中。

讀他的每篇文章，你都會有驚奇的發現，為什麼這些我們本來應該熟悉的景物，我們竟然都未曾發現？更令人驚喜的是他在台灣的山中閱讀，卻帶我們走進了世界，人類重要的作家優美的作品很美妙的走入了他的腦海，走入他的文章，進入我們的內心，我很感動洪博學能有這樣的修行和功力，讓我作為一個讀者，能夠享受這麼豐富的閱讀樂趣。他的這本文集可說是台灣版的《湖濱散記》令人陶醉於山林之間，享受大自然的同時更片讀修行者的心靈和哲思！

我很樂意也很榮幸，能在洪博學出版《一個人的行腳》這本好書之前先一睹究竟，窺探了他山居生活的心得和哲學家的智慧，我誠懇的希望更多讀者能分享這位山居修行者的生活點滴和人生精粹，相信讀者必能從書中挖得山中的寶藏！

作者簡介

洪博學 筆名愚庵，曾任記者、編輯、總編輯、心理諮商師，現為民報專欄作家。著有，《朋友，去呂旅行吧》、《二更山寺木魚聲》、《每天的新太陽》、《最後一季的蟬聲》、《離家為了一個夢》、《我在雪地上跳舞》、《愛與寂寞》、《孤島百合》、《生命的旅行》、《龍蛇爭霸中國》、《蔣介石是支持台獨的》​、《一分鐘哲學》。曾獲華航旅行文學獎、高雄市文學獎、台南文學獎、、澎湖文學獎、黑面琵鷺生態文學獎、西灣文學獎等