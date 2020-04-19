「白蛇傳」是中國有名民間故事，這個故事最大的啟發，就是奸商的定義，白蛇在井裡施放瀉藥，然後幫助愛人同志許仙，販賣治療拉肚子的藥發大財，這是奸商發財第一招，沒料到，中共在「武漢瘟疫」事件上，全部模仿，4月17日，美國媒體公開了一份來自中共「衛健委」1月3日發出的公文，內容揭露，整個事件就是武漢P4生物實驗室的病毒外洩災難，中共知道事情大條，不只隱瞞疫情，還銷毀樣本，毀屍滅跡，專業的WHO還乖乖配合，替中共掩飾，如今成為共犯，文件中顯示，通告所有醫療單位必須住嘴，這才發生李文亮吹哨事件的時空背景，因為禁止醫療人員露出口風的命令在先，才會有吹哨醫生違規，遭受網路警察訓誡的後段故事，一般正常國家，遇到這種事情，政府第一個步驟，當然是防止傳染病毒擴散，以免導致人民生命損失，而「中共國」恰恰相反，封住嘴巴，比搶救人命還重要，川普逮到這個公文，當然得理不饒人，依此當證據，持續追殺「中共國」，1月3日，中國通知美國CDC，中國發現傳染病，美國多次要求進入中國調查和專業援助，卻被中共拒絕，當時美國已經懷疑，整個事情幕後並不單純。

4月2日，中國找到100位科學家在「外交家」雜誌，刊登「一封給世界公開信」，利用專業人員的公信力背書，開始大甩鍋，撇清責任，以為世界各國會因此買單，中共國不惜以死掉中國人性命，把喪事辦成大囍事，靠的就是大外宣，不只是自己自吹自擂，還要其他國家接到防疫用品，必須感謝習大哥，你不主動感謝，他就來電逼你感謝，很多國家連續發現，中共或買或送的防疫用品，品質很有問題，提出質疑的下場就是還要被罵「不知感恩，購買前不懂得看說明書」，但是，這一套大外宣手法，只有少數國家買單，例如塞爾維亞，多數國家根本不領情，美國威斯康辛州議會議長羅斯接到信函，希望議長表態，替中共鼓掌一下，羅斯直呼「真是白癡」。

中共下毒兼賣藥，還不保證治好，還要叫人讚美「藥好，效果好」，賣藥賣到這個份上，也真的太沒有職業道德了。

武漢瘟疫重傷 中南半島國家天怒人怨

中共用這種方法控制世界，其實並不新鮮，利用「一帶一路」建設，掏空斯里蘭卡，掏空吉布地，然後藉著借錢給你，以財政控制這兩國，惡行所到之處，受害者當然還不只這兩國，巴基斯坦建設最多，目前財政也是搖搖欲墜，最近，亞洲的中南半島國家，結合「奶茶聯盟」，為了一句「台灣女孩」稱呼，和中國網路五毛黨槓上，大打網路戰爭，其中最重要的國家就是泰國，泰國最近飽受乾旱的危害，被稱為母親河湄公河的下游，流經泰國境內的水源逐漸乾渇，不只是泰國而已，越南，寮國，高棉，緬甸數千萬人，靠這條河賴以維生，灌溉或者捕魚，湄公河更是中南半島觀光景點，傷害相當巨大，泰國長期接納中國觀光客，面對中國欺壓，過去敢怒不敢言，因為賺取中國旅客的錢很重要，這一次武漢瘟疫也重傷泰國，泰國人民終於開始感到憤怒，把這些憤怒發洩在網路上。

中南半島上多數國家對湄公河依賴很深，2015年，中南半島國家舉辦湄公河公益論壇，籌組「湄公河委員會」，希望周邊各國一起分享管理湄公河，但是，位居上流的中共信誓旦旦，不會在上游管制水資源，但是，暗地裡卻在發源地的雅魯藏布江，興建11座水壩管制上游水源，中國人一直把自己地盤上的水流，視為自己的財富，根本不會關心下游人民痛苦，歷史上，漢民族為了河水水源爭奪，發生戰爭的次數太多了，每當泰國或寮國抗議缺水的時候，中國就假裝上游清汙，會幫助下游國家有足夠的水源，或者也訴苦說；「上游氣候變遷，沒下雨，所以一樣沒有水」，自己作惡，還要裝好心，典型的「白蛇傳」。

四月初，泰國清盛附近河水乾枯，泰國指責中國的水壩是兇手，根據聯合國旗下水資源監測單位「地球之眼」，艾倫貝斯特的報告；「從衛星上拍攝湄公河狀況，中國境內的上游一片蔚藍，但是，中下游地區卻呈現紅色，表示河底的土壤已經露出」，艾倫說；「70% 湄公河的水被上游的水壩攔截，這才是湄公河缺水原因」。

「湄公河最後的日子」一書的作者賴恩埃勒，在書中說；「湄公河失去自由活動生機，因為上游被中共所控制，中共放水的時間通常不會預告下游國家，當雨季河水氾濫時，中共就下令上游水壩大放水，造成下游的農田被淹沒，冬季枯水期一到，就故意不放水，讓下游國家哀哀叫」，但是，下游這些中南半島小國，也是有口難言，中國崛起後自認天下無敵，對亞洲小國已經不放在眼裡，現在，瘟疫加上枯水，中南半島國家對中國反感加深，從爆發網路戰爭來看，很顯然，中共國已經引發鄰國天怒人怨。