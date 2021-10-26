長期推動食物銀行來幫助弱勢家庭的社團法人中華安得烈慈善協會自去年起獲得和潤企業的協助，共同關懷台灣脆弱家庭的需要，今年和潤企業再次由林彥良總經理領軍於10月22日（五）與安得烈羅紹和執行長共同揭開「和潤豐Food愛，幸福無所不在」的活動序幕，和潤企業除捐贈款之外，並且動員和潤的員工及合作夥伴來到安得烈進行志工服務。

安得烈慈善協會表示，本次活動由和潤企業捐贈價值約六十萬元的600箱膳糧食物箱，並且向友善耕作稻農採購宜蘭嚴選優質米，贈予安得烈食物銀行分送給數百個脆弱家庭。該企業的愛心在兩年來已累積幫助1,600個家庭，而鼓勵企業員工投入志工服務人數亦已超過250名員工投入食物箱包裝、物資整理等工作。

安得烈慈善協會還說，今年和潤企業更特別號召所有員工「一人一卡片 鼓勵不停歇」，透過文字與繪圖方式，鼓勵受關懷的千名孩童積極面對疫情生活、正向思考，這項活動讓公司員工充分了解到「你的小小日常是可以讓孩子們幸福如常」。此外，和潤秉持「做好事一起來」的精神，還邀請了合作企業夥伴，包括台新綜合證券、資誠聯合會計師事務所、大同世界科技等一起共襄盛舉，落實合作企業ESG管理。和潤企業總經理林彥良表示，今年疫情升溫，急需物資的家庭數量大增，食物銀行人力、物資需求也大幅受到影響，在這個艱困的時機，非常需要大家重視這個社會問題，更需要雪中送炭，也呼籲自家員工自主性給予社福團體一些支持的力量！



和潤企業員工協助將愛心物資完成包裝。圖／安德烈慈善協會

安得烈慈善協會以「食物銀行計畫」援助台灣地區5,000多位脆弱家庭的孩童，提供即時、需要的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，感謝和潤的企業的肯定和支持，在充滿困境和挑戰的時刻，這份幫助更顯得溫暖，盼望未來能持續與和潤企業持續陪伴每個有需要的家庭走過困境。



安得烈慈善協會 羅紹和執行長（右）將協會10周年紀念熊贈與和潤企業，由林彥良總經理（左）代表接受。圖／安德烈慈善協會