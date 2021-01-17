《微微笑廣播網》扁「有夢上水」今17日(日)如期播出。扁在節目最後頌讀《阿母的目屎》念到「毋甘阿母整夜目屎滴」、「阿母啊阿母 你就毋通嚎」扁當場有感哽咽哭泣，與會來賓古寶生技王高榮、蘇秀琴夫婦也頻拭淚。

扁說：該《阿母的目屎》係2009年5月8日當時他在獄中從小型電視掌上型螢幕看見母親在立法院旁「扁媽的呼喚」的一場活動中，扁媽流淚讓身為人子的他因感讓母親操煩、夜夜哭泣而非常痛苦，所以就寫了《阿母的目屎》。後由王明哲老師作曲，王日前應邀在《有夢上水〉第二集節目彈唱…..

扁說：不知要怎麼說，總是早就有心理準備，人生這條路，大家攏總是要走…謹以這首《阿母的目屎》恭送扁媽最後一程，祝她在天之靈永遠安息，不再夜夜哭泣！

《微微笑廣播網》扁「有夢上水」今第三集，扁邀請古寶生技董事長王高榮夫婦與談成功打造無患子成為台灣之光的創業史。

王高榮指其今來上節目因扁媽病逝，心情很艱苦、不捨，盼扁不要太傷心。扁回應說，母親好命、94歲長壽，靜靜的睡去、很安詳，就像在睡…

扁指出，母親過世15日當天的下午3點半，他為了今日節目很認真就先到王的工廠親自請教，約5點返家就接到女婿趙建銘電話扁媽過世。扁指其早就心理有準備只是不知這麼快，前一天才剛去看，竟是最後一面。

鑒於扁媽過逝，扁說：「很多人問今日節目是否要停」，惟他認為，不可以！。節目要照常。因扁媽過世是他個人私事，今日廣播節目則是公事。「公是公、私是私」，不能以私害公，咱應該公而忘私，節目是大家的。所以他堅持今日節目要準時播出；節目後他則立即趕往柳營殯儀社，參與老媽最後家祭，送他最後一程後火化與進塔….(PS.扁媽中午12:30於故鄉台南柳營祿園家祭，隨後火化進塔。)

※《阿母的目屎》歌詞：

想起阮細漢的時 阿母揹阮去園內撿蕃薯 先乎豬吃有賰的換冰枝

買米賒帳寫字佇門邊 就像阿母教阮學認字

想起我長大的時 阿母看病沒錢問童乩 只有勤儉讀冊搶頭旗

為著台灣潦落政治去 毋甘阿母整夜目屎滴

阿母啊阿母 你就毋通嚎

我人佇這清洗便所沒代誌 你要勇健等我平安倒轉去 叫你一聲我比誰人較愛你