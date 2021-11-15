美國國務卿布林肯在推文中說他與中國國務委員、外交部長王毅通話，敦促北京依據台灣人民的意願和利益，通過有意義對話和平解決台海兩岸分歧。示意圖／擷自網路，民報合成

在美國總統拜登與中國國家主席即將舉行視頻會議的前夕，美國國務卿布林肯在與中國國務委員、外交部長王毅的通話中，敦促北京依據台灣人民的意願和利益，通過有意義對話和平解決台海兩岸分歧。

布林肯上週六晚間在推特上說：「昨晚，我與中華人民共和國外交部長王毅進行了談話，討論了（美國總統）拜登與習近平主席的會議的籌備工作。我還強調了美國對台灣海峽兩岸和平與穩定的關注，以及保障全球能源供應的措施。」

美國國務院發言人普萊斯公佈的布林肯與王毅的通話內容顯示，布林肯在通話中強調美國在台海和平穩定的長期利益，並對中華人民共和國持續對台灣的軍事、外交及經濟壓力表示關切。他敦促北京「以符合台灣人民的意願和最佳利益的方式展開有意義的對話，和平解決台海兩岸議題。」

拜登與習近平將於美東時間星期一晚上舉行視頻會議，會議目的在於負責任地管控美中之間的競爭，為這種競爭更有效地設置規範。白宮還說，在美國關切的領域，拜登在雙方對話中不會有所保留。

根據中國外交部網站發布的消息，中國外長王毅星期五在與美國國務卿布林肯的通話中再度就美國近來關於台灣的「錯誤言行」表示嚴正立場。王毅再次表明，「『台獨』始終是台海和平穩定的最大威脅」，希望美方「把一個中國政策落實到行動上，不再向'台獨'勢力發出錯誤信號。」

普萊斯11月4日在國務院例行記者會上說，美國的「『一個中國』政策不同於中華人民共和國的版本。」

台灣駐美代表：台灣與美國緊密溝通，充分信任美方

對於美中領導人在會議中將如何討論台灣議題，台灣駐美代表蕭美琴說，據她了解，拜習會是為了管控衝突，避免美中之間的競爭演變成衝突進而影響到台海和平。

蕭美琴星期六（11月13日）參加大華府地區台灣同鄉會感恩節活動後，答覆美國之音關於拜登與習近平視頻會晤在台灣議題上可能有何討論時做出上述表示。

蕭美琴說，「其實我們跟美方都有非常緊密的溝通跟互動，也有充分的信任。就我們的了解，拜習會是要來管控衝突，也就是現在美中之間有許多層次的競爭，那這個競爭不要演變成衝突、會影響到台灣和平穩定的衝突。台灣對於我們自身的安全，我們的和平穩定，我相信這是跟美方、跟周邊區域所有利害相關者一個共同重要議題跟利害所在，也是大家共同所關心的。」

美國之音又問蕭美琴，近來台海安全引起各方關注，中共六中全會之後習近平權力更加鞏固，如何看待一些人認為台灣可能是習近平一圓偉大復興「中國夢」最後一塊拼圖的看法？

蕭美琴說：「美方各界都非常關心台海的穩定、台灣的安全以及局勢的發展，這一點我們會繼續跟美方各界來做最好的合作，來確保台灣的安全能夠被保障。」

在以台語對同鄉會發表的講話中，蕭美琴指出，過去一年來台灣與全球一樣面臨新冠疫情挑戰，但除了美國政府捐給台灣4百萬支莫德納疫苗外，日本，甚至歐洲幾個國家也都表示願意在台灣最困難的時刻協助與支持台灣，這是因為台灣的表現已經被認為是世界上一股良善力量。

她說：「現在台灣還面臨更大挑戰，包括中國不斷對我們威脅，戰機每天都在飛，所以台灣的安全也得到世界上很多人的關心，這一點我們也必須表示感謝。在國會中，過去一年新國會開始後，針對台灣的提案加總起來差不多有40個法案，算是歷史新高，這表示美國各界對台灣的安全、對台灣的經濟，甚至是健康、衛生，各界不僅關心也非常支持台灣。」

蕭美琴說，她要向所有支持台灣的朋友，包括全世界關心自由、民主、為台灣發聲的朋友表示感謝，不僅是美國，歐洲的立陶宛外交部長也說，「愛好自由的人需要相互支持」，美國NBA職籃球員埃內斯·坎特（Enes Kanter）也站出來支持台灣的自由、民主，以及台灣人自己決定未來的權利，她對此感到非常感動。



駐美代表蕭美琴2021年11月13日在華府臺灣同鄉會發表感恩節講話。圖／擷自美國之音，鍾辰芳攝