龍樹菩薩說：有柴，才有火，沒有柴，火是沒有辦法存在的。但假如沒有火的話，柴也只不過是樹木砍下來的碎木而已。火與木柴的關係是互相等待而存在。示意圖／擷自Pixabay、維基百科，民報合成

一、讀者的質疑—「一」怎能包含「多」？

我在10月25日的民報專欄〈 李登輝總統與西田幾多郎 〉一文中，有提到「善與惡」、「一與多」、「生與死」的矛盾，有些讀者就提出疑問說：何以像「一與多」這樣的矛盾會是「一」這個真實的另一個面向呢？其實，這個現象是沒辦法用我們的理智去想像的，因為佛所開悟的真理是不能用語言來說的（所謂言語之道斷，直稱為言語道斷）。但作者可以舉幾個例子讓人們可以略懂，進而追求自己的需求。作者在此要聲明的是：作者在民報專欄所寫出的東西是以介紹為目的，並不是傳教，各位看了作者的文章之後，要信仰佛教或是基督教乃至伊斯蘭教或其他宗教，這是各位的自由，而且作者必須明白承認，作者也尚未開悟，只不過是一個蒙受佛菩薩加持的修行佛教徒而已。

二、一個芥子可容納彌山

對於上述這個問題，我舉兩個例子讓各位參考：在唐朝時代，有一位讀書人名字叫李萬卷，他書讀得非常多，可謂滿腹經綸，可是對於《華嚴經》所說的「一即多、多即一」卻始終無法了解，也就是他無法了解：一個芥子何以可以容納一座須彌山（請讀者以喜馬拉雅山來想像）。其實我想各位跟這位李萬卷一樣，都可以了解一個大宇宙可以包含一個小宇宙，但是為什麼一個小宇宙卻可以包含整個大宇宙呢？於是，李萬卷請教一個禪師這個問題，禪師就問他：你叫什麼名字啊？書生就回答：「我叫李萬卷」，禪師就跟著問：「那你的腦子有多大？」書生說：「就這麼大」。禪師再問他；「那麼你為什麼叫李萬卷？」書生說：「因為我讀了很多書」，禪師就跟著問：「那麼你小小的腦子怎麼可以裝下那麼多的東西？」這個時候，李萬卷才恍然大悟。

又有一個武則天的例子。有一天，法藏大師為武則天說《華嚴經》。武則天對於《華嚴經》所說的「帝網十重顯門」和「海印三昧」不是很清清楚，就請教法藏法師為她講道理。作者為了方便說明，就以這個「帝網十重顯門」的第三玄門講了「一中之多，多中之一」的相入說為例，稍作說明。各位或許透這些例子的說明，可以透過文字對於絕對矛盾的自我統一有所了解。

三、世界是重重無盡的緣起世界

法藏大師在萬佛殿內放蠟燭。萬佛殿的四方，前後左右，就是東、西、南、北這四方，再加上四個隅角，還有上邊的天花板，和下邊的地面上，加起來總共是十方。萬佛殿這十方，法藏大師比喻為有10面大的鏡子。萬佛殿很大，所以鏡子也就特別大，有10面超大的鏡子。

法藏法師就在一個空間內，安一尊佛，然後在佛前邊點燃一根蠟燭。我們可以想像：師父現在坐在佛殿的正中間。佛殿東西南北以及四個隅角上都有超大的鏡子，這些鏡子裡邊都會照到師父，也會照到蠟燭的這個光。

於是，我們往左看也會看到光，也會看到師父和這個蠟燭光；往四面八方上下看，也會看到光，也會看到師父和這個蠟燭光。這些鏡子就這樣子互相照過來、互相照過去。像這樣子，這10面鏡子互相照來照去，蠟燭光和影子，還有師父站在這裡面。我們就會看到有很多的師父在鏡子裡邊，互相交錯映照，互相攝入，互相交映。如此一來，我們就可以看到鏡子與鏡子之間就互相交光，光影齊現出無數的師父和無數的蠟燭光。那我們也會看到，這一個鏡子裡邊也有很多的你──也有重重的你。這不正是重重無盡的緣起世界嗎？不正是一可包含一切嗎？

四、用龍樹菩薩的《中論》了解一切都是相待

龍樹（Nagarjuna）菩薩被稱為八宗之祖，如果用龍樹菩薩的《中論》去研究的話，就容易對「絕對矛盾的自我同一」有更進一部的理解。龍樹菩薩在《中論》一書就強調一切是緣起是無「自性的」，所謂「自性」是不以其他的存在為必要，而只靠自己就可以存在，不以其他的存在為必要。這如果用西洋哲學的話來說，就相當於「實體」。「不以其他存在為必要，而以自己就可存在」，這就是實體。西洋與印度哲學都是要以某種的形去找出「實體」，而以此為基礎去建構哲學。但是龍樹菩薩則以「無」來否定實體。

否定實體的根據是「緣起」，緣起的梵文是pratītya-samutpāda。緣起者是種種的事物聚集一起而發生之意。某個東西的存在一定以其他事物之存在為必要，任何東西是在與其他事物之關係上而存在的。

梵文中有一個字aspekșa，這個字可譯為「相待」，舉例來說，我為什麼是大學的老師呢？因爲有學生上我的課，我是等待學生而成為老師，而學生因為等著老師上課，所以是學生。兩者是相待的。

龍樹菩薩在《中論》一書中舉一個例子做說明：柴與火的關係。他說：有柴，才有火，沒有柴，火是沒有辦法存在的。跟著他討論說：有火所以有柴。假如沒有火的話，是沒有柴的，有的只不過是樹木砍下來的碎木而已。火與木柴的關係是互相等待而存在。

雖然說是互相等待而存在，但是如果火一直把柴燒下去的話，那麼柴會燒盡的。燒下去就是說：一方把另一方燒掉。因此，如果肯定一方，就會否定另一方。換句話說。一方的肯定是以他方的否定相通的。

如此一來，柴全部燒盡，火也會全部燒盡，火自己以為會贏，但它究竟會到那裡去呢？其實，火已無有去處可去，而自己就消失殆盡。這也就是說，如果把對自己的肯定推到極限的話，那麽就會逆轉成為自己否定。

在龍樹菩薩的《中論》當中，他說：以「世俗諦」為基礎而有「勝義諦」，而以「勝義諦」為基礎，會有最後的涅槃、最後的開悟。其中所謂的「世俗諦」就是透過語言所解明的真理，我們假如不用語言的話，我們是無法了解真理的。但只要我的執著還再，我們就必須要轉迷開悟進到真實的真理＝「勝義諦」，而因爲這個「勝義諦」，我們就會進入涅槃而開悟。

五、結論

親人的死，沒有不痛傷的。但是因為有生才會有死，如果死只是緣起的現象，那你就必須祝福他（她），有一天你隨時可再跟他（她）再成為親人的。同樣的，眾生也不外都是自己前世的父母親，我們必須抱持著救渡自己父母親的信念，肯定自己的人生而為台灣，為整個社會，乃至為整個世界而活下去。