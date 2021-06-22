一個多月前，台灣疫情惡化，政治馬上介入，謠言隨著媒體滿天飛，打擊專業威信，惟恐台灣不亂，令人看了心痛。圖為2021.5.25中央疫情指揮中心宣布第三級警戒延長至6月14日。擷自衛福部影片

「不聽老人言，吃虧在眼前」，真的嗎？無竹殼！要看是什麼樣的老人，什麼樣的時代狀況，什麼樣的話。如果是傳統價值，依生活可累積的經驗，老人言應該是值得做參考，如果是有關科技，需要創意新觀念，需要眼明手快，或是靈活腦筋的議題，不論老人如何真心，苦口不苦口，有沒有婆心，怎麼說，或怎麼胡說，都沒關係，但是，要不要聽，照不照辦，得要小心判斷，否則，盲從去聽老人言，吃虧可能在眼前。

如果身邊有老人，不論是長輩或是朋友，平時交往時，互相關心照顧，注意日常健康作息，聊過去的豐功偉業，少年時的雄心霸氣，春風得意的戀情，或是兒孫的成就，都是可口的精神糧食。除此之外，談如何防止詐騙，也是個好題材。根據統計，老人受騙的比例高，在勞碌一輩子，退休之後，時間多，財力足，沒有熱鬧的大家庭，生活較孤單，活躍在社交媒體，順手傳達訊息，分享樂趣，博來讚賞掌聲，都是活潑的生活模式，也是打發時間的好消遣。但是，老人可能因判斷力下降，太過自信，而成詐騙集團的好目標，或是被有壞心眼的人利用，成為傳達假訊息的好管道，如果不隨時提醒自己，不但會有無辜的錢財損失，也會因誤傳假訊息，變成社會混淆的幫手。

老人退休財力足

身心退化腦變俗

活躍媒體不孤獨

詐騙集團來光顧

五帖「防毒」秘方反制假訊息

如何遏止詐騙，封鎖假訊息，不讓壞人得逞呢？下列五帖防毒秘方，雖然不能保證百分百成功，但應該相當有效，宛如新冠肺炎的疫苗，效率只要百分之七十、八十、九十，就算不錯，只要大家團結一致，就是堅強的防衛線，可以對病毒有效圍堵。對付詐騙集團，阻擋假訊息的流傳，也是同樣的道理，需要大家一起努力。

第一帖：慢一點，停一下。在接收訊息，做下一步動作，或是轉給好友之前，先喚醒頹喪的腦力，細心分析訊息內容，是否違反經驗法則，是否好得難以置信。除此之外，檢驗資訊來源，也是好方法，如果來自政府或教育機構，出差錯的機會較小，如果是個人或公司團體，尤其是陌生人，則要特別小心。

第二帖：隨時警覺。注意訊息的外觀，如照片或圖案，是否被篡改過，如有歧曲或變形，都不是常態，不需吊膽，但要提心。如果看到蛇在吞槍，螃蟹在飛行，或是人頭長鹿角，要馬上告訴自己，不可能，假訊息，別相信。若是無看凍未條，記得當作娛樂看，轉給好友時，特別註明，是假的，限於娛樂調劑。

第三帖：分辨事實或意見。在正常的媒體中，如果是分析，或是意見的文章，都會有標註，閱讀時，別將它當成事實或新聞，用邏輯來判斷條理，文中提到的證據，引用的論調，是否有高信賴度，用腦力去檢驗，隨時提醒自己，不是在看新聞，處處心存懷疑，獨立自主，勇敢地挑戰結論，同不同意，自己衡量。

第四帖：轉達訊息，或是要回覆之前，先深呼吸，靜下心來想一下。因為萬一是假訊息，或是詐騙的，回覆或轉達後再後悔，一切都將太晚，錢財的損失難以彌補，名聲毀壞後，要東山再起也難。想想，有的是時間，何必猴急，讓訊息沉澱一夜，有空時多想一下，隔天再傳也不慢，確保萬無一失，阿彌陀佛。

第五帖：注意惹是生非的壞蛋。當前媒體上，充斥著不良份子，為了特定目的，經常不擇手段，用爭論性的言論，強烈辛辣的措辭，提出勁爆的看法，漫罵眾人尊重的人物，要來引起爭議，激怒網友回應，不能不小心。如果任何訊息或論點，讓你看了就起三把火，請小心，沉住氣，別衝動，可刪除就刪除，記住防毒第五帖。

不管毒媒來自誰

存心不良也是賊

為了社會更和諧

謹記防毒五妙帖

新冠肺炎來襲後，美國國內的政治更反常，科學真相和欺騙謊言，有番激烈的搏鬥，經過一年多的煎熬，人民終於可以喘口氣。個人多年來的觀察，發生在美國的莽撞，台灣也逃不了，一個多月前，當台灣疫情惡化時，政治馬上介入，謠言隨著媒體滿天飛，藉機詆毀政府，甚至搞分裂，打擊專業威信，惟恐台灣不亂，令人看了心痛。只盼有智慧的台灣人，能認清事實真相，不讓壞心人得逞，讓台灣早日回歸平靜。欲講台灣，還是用台灣話卡清楚。

百姓純樸擱古椎

天生善良有智慧

控制疫情免政治

愛心團結尚要緊