國立傳統藝術中心今2020年受贈入藏音樂文物臺灣珍貴音樂文物總數高達2,695件，文物類型含樂譜手稿、文獻、手記、照片、出版品、印刷品、蟲膠唱片、黑膠唱片之影音資料及錄音設備等珍貴史料。

27日捐贈儀式由文化部次長彭俊亨致贈捐贈感謝狀，並於現場展出此次共11位捐贈音樂文物部分選件，每件文物都集結著每個時代的音樂文化記憶。尤值一提的是捐贈者共11位中包含日前驟然離世，蔡總統特頒「褒揚令」的臺灣重要文史專家莊永明的《望春風》新版等手稿，由其夫人高明華女士代表捐贈。

臺灣音樂館配合文化部「重建臺灣音樂史」政策，館主任翁誌聰因曾任台灣文學館館長，與文學界素有淵源，莊永明老師與翁館長相識近20年，為此也破例說服台南名醫韓石泉先生後代韓良誠及韓良俊醫師，將家藏多年的莊永明手稿《韓石泉傳》一同捐贈臺灣音樂館。翁誌聰調任臺灣音樂館後，

為增進音樂研究、保存、推廣等多面向深化進步，他也再度邀請已近80高齡的莊永明老師拍攝台灣歌謠口述影片，留下莊老師生前最後身影，也同時生前即開始整理文物捐贈音樂館入藏推廣。

傳統藝術中心主任陳濟民表示，本次捐贈者專業背景廣涉音樂理論、創作、演出、音樂製作及文學等領域，文物類型相較以往更顯多元豐富。臺灣文史專家莊永明其以著作《臺灣第一》系統地整理出臺灣在地文化與歷史脈絡，對於臺灣文化貢獻良多。

今年捐贈者共11位，除莊永明（家屬）外，還有音樂製作人劉國煒、作曲家林道生、鋼琴家卓甫見、作曲家史擷詠（由其夫人曾月珍女士捐贈）、音樂家黃輔棠、陳敏芳女士（捐贈呂泉生文物）、李晴美女士（捐贈《中國民俗音樂專輯》）、作曲家陳懋良（第二次捐贈，由其夫人沈曼女士捐贈）與鋼琴家藤田梓等。

陳濟民表示，民族音樂學家史惟亮之子史擷詠，於2011年離世，其以豐富的創作能量，創作許多知名曲目得獎連連，這次由家屬所捐贈音樂文物數量與類型多元；此外，年近90歲的聲樂家金慶雲與鋼琴家藤田梓，鋼琴家卓甫見、作曲家林道生、李晴美女士，長久奉獻於音樂教育與專業，造就英才無數；更有當今音樂才子黃輔棠，提供相當豐富珍貴的樂譜手稿與音樂資料；以及資深音樂製作人劉國煒，以其對於流行音樂史資深研究，提供了過去音樂發展相關資料。每一次的文物入藏，對於單位同仁除了感到如獲至寶外，也是一份責任的加重，臺灣音樂館一直嘗試將這些物件用各種方式逐步推廣，讓臺灣的音樂能在國際發聲，也努力讓國際聽到臺灣。

國立傳統藝術中心所屬臺灣音樂館配合文化部「重建臺灣音樂史」政策，近年來持續接受民眾的音樂文物捐贈，感謝過去前人捐贈行動的支持，持續帶動現今諸多捐贈者們共襄盛舉，如陳懋良夫人沈曼女士（第二次捐贈）、卓甫見捐贈音樂家陳泗治老師物件、陳敏芳捐贈呂泉生老師物件等。

此外，在去（2019）年捐贈者國家文藝獎得主賴德和教授的倡導，及多位文化界重要人士引薦，讓各界持續透過音樂文物的捐贈，臺灣音樂館才能於音樂研究、保存、推廣等多面向深化進步，更以健全數位化工作，使音樂文化資產持續深化教育後代子孫，提供研究者、推廣者更為豐富的音樂能量，藉此更加形塑音樂藝術之文化特色。