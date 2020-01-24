因應中國武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心提醒，民眾自武漢地區返國無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩。圖／ 桃園捷運公司（資料照）

中國武漢肺炎疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，為快速區別流感或新型冠狀病毒肺炎的診斷，即日起至2月底，擴大公費流感用藥對象，且不限國籍；同時放寬武漢肺炎通報定義，只要有武漢旅遊史的輕微發燒、呼吸道感染症狀的疑似個案，都要通報。

春節期間適逢中國新型冠狀病毒肺炎流行，中央流行疫情指揮中心今天宣布，為減輕急診壅塞的負擔，並快速區別春節期間中國回台發病者為流感、或新型冠狀病毒肺炎的鑑別診斷，自1月24日至2月29日，公費流感抗病毒藥劑新增擴大用藥對象「類流感病人，臨床評估符合流感診斷者」，不論國籍。

此外，為涵蓋少部分有武漢旅遊史的輕微發燒，但有呼吸道感染症狀的疑似個案，指揮中心也調整病例定義，放寬為「發燒或急性呼吸道感染」，民眾自武漢地區返國無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩。自中國其他地區回國無症狀者，避免到人口密集處、搭乘大眾交通運輸工具，要去者或要搭乘者應戴口罩。

截至目前，國內共通報134名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中1名確診(1月21日已公布)、27名已排除、106名隔離檢驗中。

據中國疾控中心截至23日通報資料，目前中國31省市（不含港澳特別政區）共29省市有確診病例，累計確診830例個案，其中177例重症，累計25例死亡；其他國家及地區確診個案共16例，包括泰國4例、香港、澳門、越南及日本各2例，台灣、新加坡、南韓、美國及各1例。