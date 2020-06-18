蔡政府針對仇日泛統派炒作的釣魚台風波，採取冷處理，正是當年蔣政府針對憤青叫囂，所採取冷處理立場。蔣萬安譏刺蔡英文成為軟骨妹，若依照同一邏輯，對日不夠強硬即是軟骨動物，他的阿公蔣經國是否即稱軟骨阿公，老蔣總統也即該稱軟骨阿祖？圖／擷自維基百科及網路，民報合成

日本沖繩縣石垣市議會，日前擬議將國人所稱釣魚台列嶼，定名為登野城尖閣。消息傳來，國內各形各色反日成癮、成性泛統派又為之大譁，紛紛憤慨譴責如儀，擺出捍衛主權，出海登島等老戲碼宣洩情緒。

上述這一現象原也不足為奇，但可惜國民黨新任主席江啟臣也選擇加入這場表演，而且表演激越要「為民前鋒」邀請民進黨蔡主席同行登島宣示主權，彷彿這一番表演足能打動民心、喚起民眾，為黨開啟扭轉民意，重返執政之路。

國內有識之士，若非黨派成見過深，恐都不希望一黨獨大現象成為常態，而期盼能出現兩黨旗鼓相當健全民主政治。畢竟一黨獨大、一人專權不是國之祥瑞，對該黨、該人而言也未必全是好事。

所以今天多數國人應很願見到該國民黨，能夠迷途知返，擺脫反動勢力綁架，轉任為正常民主政黨，來日再邁向重新執政途程。但此次風波一起，江主席不惜和反日泛統派同步出擊，企圖給蔡政府穿小鞋，顯示出他恐不比韓國瑜、吳斯懷輩高明多少。期盼國民黨能以新思維、新氣象再出發，不免又嚐到苦澀幻滅滋味。

江主席隨反日泛統派起舞

今天蔡政府不是沒有可供批評之處，江主席偏偏選擇「保釣」這一從未激發多數國人共鳴議題，作為他的重要訴求，可歎也。

所謂「保釣運動」之興起，是當年美國將釣魚台所有權移交日本，引致台美兩地，主要成員是外省權勢家庭子女，號稱愛國青年強烈反彈，這一運動即於焉而生。

但這一運動起於1970年代初期，距今已有50年之遙。當年的保釣憤青已成為憤叟、憤嫗。然而多年來這一運動從未引致多數國人正視，更遑論認同追隨，甚至出現演戲人數反比看戲人數多尷尬場面。江主席輕率投入，若非他本人政治智慧不足，即是他不願或不敢和黨內極右反動勢力切割，兩者均是可歎現象。

當年台美兩地外省青年知識份子投入保釣，基本原因恐仍是根深蒂固反日、仇日心態。護主權云乎哉則純是藉口。否則當年中國新政權和鄰國簽署邊境協議，也並未處處堅持主權寸土不讓，何以未見其奔走呼號向北京政府抗議施壓？

保釣不反共耐人尋味

若指控當年高唱保釣外省青年盡是親共份子，自然並不公正；但他們所鼓吹保釣運動，若真成為風尚，自必對老蔣總統所秉持聯合美日，防共保台政策產生不利影響。然而保釣憤青對此似不太在意，顯見其反共防共意願遠不及對日仇恨之深。而多年以來，未見其中任何一人成為堅定反共、反極權鬥士，也是很耐人尋味現象。

當年兩蔣父子，對日本恐都無太大好感。蔣經國親生母親被日機空襲炸死，對日本恐更有切齒仇恨。但聯合美日，防共保台是台灣當年（也是今天）免於被極權勢力併吞唯一選擇，兩蔣的國民黨政府負有保國求存任務，不能順從保釣憤青叫囂，將台日關係推向決裂境地，自然只有對釣魚台議題作低調冷處理。

今天蔡政府針對仇日泛統派炒作的釣魚台風波，所採取冷處理立場，也正是當年蔣政府針對憤青叫囂，所採取冷處理立場。當國者當然不能屈從壓力，跟隨少數激越份子起乩妄動。

很有諷刺意味的是，今天國民黨新冒出的頭面人物，似乎全未想到蔡政府的冷靜態度，也正是當年蔣政府的冷靜態度，也全未想到今天他們痛斥民進黨蔡主席的用語，也無一不可用以聲討自己的國民黨蔣總裁。

原本形象不惡的立委蔣萬安，也站出來譏刺蔡英文成為軟骨妹。但若依照同一邏輯，對日不夠強硬即是軟骨動物，他的阿公蔣經國是否即稱軟骨阿公，老蔣總統也即該稱軟骨阿祖？年輕人講話也要多少有其分寸，即使要批評女性，用語也不宜流於輕佻？

此次國人所稱「釣魚台定名風波」一起，國民黨新一代頭面人物自以為撿到了槍，言論立場卻似在在否定蔣總裁蔣主席穩健決策。見識如此，欲求其能表現出「周室雖舊，其命維新」，恐怕又只是虛幻美夢。

台灣何年何日，才能發展出健全兩黨政治？俟河之清，人壽幾何？

附帶一提的是，石垣市議會擬將所謂釣魚台重新定名，各形各色反日泛統派即勃然大怒。然則南海一荒島原有越南名DAO BA BINCH，中國政府擅自定名為太平島，國人可曾想到越南人感受？