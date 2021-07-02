美國國會及行政當局中國委員會（CECC）兩位共同主席星期四（7月1日）聯名致信聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres），呼籲聯合國立即採取行動，密切監視並評估中華人民共和國嚴重侵犯人權的狀況。

國會及行政當局中國委員會主席、民主黨籍參議員杰夫.默克利（Jeff Merkley）與該委員會共同主席、民主黨籍眾議員詹姆斯∙麥戈文（James P. McGovern）在他們的聯名信中指出，去年6月26日50位獨立的聯合國人權專家曾經發表聲明，呼籲重新關注中國的人權狀況，特別是針對香港民眾、新疆、西藏少數民族以及中國全境人權捍衛者的侵權行為。而現在時隔一年，兩位共同主席要求聯合國秘書長報告在實施專家們提出的建議方面是否有任何進展，如果有的話，請秘書長提供一份有關目前狀況的描述；如果在這方面沒有採取任何行動，也請秘書長提供沒有採取行動的原因。

聯名信說，包括聯合國人權問題特派調查員在內的50位專家曾籲聯合國人權委員會緊急行動起來，採取所有適當的措施監督中國的人權行為。專家們提出的措施包括召開一次評估中國侵犯人權狀況的特別會議、成立一個公正獨立的機制來監視、分析及報告中國的人權狀況，以及與中國進行對話，要求它履行人權承諾。

聯名信指出，發信之日就是港版國安法實施一周年，香港民眾的根本自由已經迅速惡化，100多人被控違反國安法而被捕，很多人根本就是因為和平參與遊行、聲張民主改革或參與公民活動而被捕。此外獨立的新聞報導遭到打壓，教育工作者因為備課材料與政府口徑不一致而受到紀律處分。

聯名信還呼籲安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）關注即將到來的「709大抓捕」紀念日。中國政府在2015年7月9日左右開始了一場全國範圍的、協調統一的針對人權衛士和人權律師的大抓捕行動，波及到300多位人權衛士和律師。有些人明明在捍衛別人的權利，卻自己被依「危害國家安全」的罪名定罪。聯名信說，四位人士今天仍然關押在監獄中，在大抓捕行動中為被捕者辯護的律師自己也成了罪犯。

美國國會及行政當局中國委員會兩位共同主席的聯名信還特別提到，聯合國任意拘留工作小組已經認定，李昱函和余文生兩位律師的情況屬於任意拘留，而對人權衛士和律師的迫害完全背離了中國政府所鼓吹的依法治國。

聯名信還強烈抨擊中國政府對少數民族和宗教團體的迫害，尤其是在新疆針對維吾爾族和其他少數族裔設立的集中營以及強制勞動。

美國國會及行政當局中國委員會兩位共同主席特別指出，鑒於中國嚴重的侵權行為，他們呼應聯合國專家的呼籲，要求聯合國秘書長立即採取措施，密切監視並評估中國的行為。兩位共同主席還鼓勵聯合國運用美國國會及行政當局中國委員會「政治犯數據庫 (https://www.ppdcecc.gov/ppd) 」，作為了解被迫害者情況的一個資源工具。