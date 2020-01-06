我國駐馬紹爾群島大使蕭勝中（右）在馬國選出新總統後，向新任總統柯布亞（左）祝賀，雙方重申台馬邦誼穩固，將強化各領域的合作交流。圖／外交部提供

我國太平洋友邦馬紹爾群島今（6）日選出新總統柯布亞（David Kabua），外交部表示，我駐馬紹爾大使蕭勝中立即代表台灣政府與人民，當面向卡布亞致賀，柯布亞向蕭勝中表示堅定支持台馬邦交的立場，並讚揚台灣對馬國各項實質援助，將繼續深化台馬邦誼及合作夥伴關係。

馬紹爾群島於當地時間6日上午10時舉行第41屆國會，33席新當選參議員就職宣誓後，隨即推選出參議員柯布亞為新任總統，任期將自2020年1月至2024年1月。

外交部今天表示，政務次長徐斯儉將率慶賀團訪問馬國，當面向柯布亞及新內閣閣員表達祝賀。

外交部指出，蕭勝中向柯布亞表示，台馬邦誼密切友好，雙邊各項援助及合作成果有目共睹，未來在柯布亞的領導下，兩國邦交定將更為堅實，我國政府樂願更進一步加強各領域的合作，共同致力於馬國發展與人民福祉。

柯布亞總統向蕭大使表示堅定支持臺馬邦交的立場，並讚揚臺灣對馬國各項實質援助；柯布亞總統強調，馬國新政府將繼續與我國政府及駐館密切合作，深化台馬邦誼及合作夥伴關係。

蕭勝中也感謝將卸任的海妮總統(President Hilda C. Heine)，在其任內對中華民國台灣及馬紹爾群島共和國外交關係的堅定支持及卓越貢獻。

馬紹爾群島共和國為我國在太平洋地區的重要友邦，兩國於1998年11月18日建交，21年以來邦誼穩固，各項雙邊合作計畫順利推動。目前兩國互在首都馬久羅及台北設有大使館，關係緊密友好。