國際油價大跌，導致全球資金蜂擁投向避險資產，使得美國公債價格暴漲，創下史上最低殖利率。示意圖 / Pexels

受到沙烏地阿拉伯談判油價未成反倒反手拋售石油影響，衝擊國際油價今(9)日在亞洲盤暴跌超過30%，紐約西德州原油每桶甚至跌破30美元大關，創下1991年波灣戰爭以來最大跌幅，使得恐慌資金搶進避險資產，日圓狂升之外，也導致美國公債價格暴漲，已經頻頻探底的美債殖利率，包括2年、10年、30年公債殖利率全面摜破1%，再度刷新歷史紀錄！

因談判減產不成，石油輸出國組織 (OPEC) 由沙烏地阿拉伯領軍和非OPEC國家即將啟動全面價格戰，導致國際油價出現暴跌走勢，不但亞洲盤暴跌超過30%，倫敦布蘭特原油以及紐約西德州原油期貨紛紛出現創紀錄的跌幅，連帶導致彭博商品指數跌至1986年以來的最低點。

油價的崩跌加上武漢肺炎(COVID-19)疫情的衝擊打擊全球股市，亞洲股市中日韓股市以及台北股市全數綠油油一片，更使得避險資產持續水漲船高，相對於韓元跌勢，日圓今日更一度狂漲超過3%，來到101.57日圓兌1美元高點，創下2016年8月來新高。

史上首見指標長短期殖利率跌破1%

而隨著避險資金的湧入，近期多頭兇猛的債券市場交投更為熱絡，與價格成反比的債券殖利率持續向下探底，美國10年期指標公債殖利率首次跌破0.5％，而30年期美國公債殖利率也快速跌破1％，也是史上首次長短期公債全面低於1%的紀錄。其中，美國2年期公債殖利率一度下降18個基點至0. 33%；10年期國債殖利率一度下降28個基點至0.48%；30年期國債殖利率下降至0.99%。

《彭博社》報導指出，石油價格崩盤若持續下去，恐將顛覆全球政治，加劇美國高收益信貸違約的壓力，並給試圖避免衰退的央行帶來壓力。

零利率就在眼前 高收益債危機拉警報

此外，第一金投信第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金經理人張正中表示，武漢肺炎疫情擴散全球，引發投資人對於經濟衰退的恐慌，資金大量由股轉債；加上，美國聯準會上周採取「預防性」降息措施，以及油價暴跌均導致美債殖利率大幅下滑。

張正中指出，雖然上周五(6日)公布的最新就業數據表現良好，但預期3月整體經濟情勢可能惡化，生產與新訂單指數都將明顯下滑，而通膨預期也會呈現下行趨勢，提供聯準會再次降息的理由，下周(3/18)FOMC(公開市場操作委員會)例行會議，不排除進一步調降利率水準，朝零利率挺進，債券殖利率走低壓力大。

受到油價崩跌與疫情嚴峻致經濟前景不定影響，資金轉進避險資產，美國指標短期公債10年期以及長期公債30年期史上首度全部摜破1%。(圖為今年以來長短期指標公債殖利率走勢，第一金投信提供)

(本文轉載自中央廣播電台)