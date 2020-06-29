監察院針對公務人員及公務機關的彈劾丶糾舉丶糾正，採事後追究，而非事前主動調查。人權委員會可能涉及針對非公務機關及非公務人員的違反人權調查，應積極任事，事前主動調查，與監察院的屬性大異其趣。國家人權委員會，如何運作，令人好奇。圖／張家銘，民報資料照

監察院正副院長及委員提名，引發爭議，國民黨立委抨擊院長被提名人陳菊不適仼，其他監委人選也偏向綠營。發動抗爭，占據立法院議場，要求撤回陳菊院長提名。民進黨長期主張廢除監察院，此次仍然提名監委名單，除了憲法規定，政治利益考量之外，國家人權委員會設立，隸屬監察院，也使民進黨政府振振有詞，並捍衛陳菊出任監察院長的正當性。

在民間人士的訴求以及強調人權立國，根據巴黎原則，設立獨立運作的國家人權委員會。該委員會職司何事，應該隸屬何處，沒有定論，本來只是任務編組，隸屬總統府，幾經周折，才確定隸屬監察院。對此結果，仍有若干異議，因為監察院並非行政機關，監察院憲法賦予職權，以針對公務人員及公務機關的彈劾丶糾舉丶糾正。事後追究，而非事前主動調查。人權委員會可能涉及針對非公務機關及非公務人員的違反人權調查，並積極任事，事前主動調查，與監察院的屬性大異其趣。

透過立法，擴大該機關憲法職權，是否妥當，也值得討論。國家人權委員會去年十二月正式立法，規劃隨今年八月一日就任的監委，正式運作。監察院長兼任國家人權委員會主任委員，若干監委出任該委員會委會。有人指出監察法未修正之前，國家人權委員會在隸屬監察院行使職權，有法理爭議。未來監察委員及國家人權委員的職權行使，也有一段謀合期，必須未雨綢繆。

人權委員會與監察院屬性有別

根本問題，應是國家人權委員會職司何事，機關的屬性如何？雖然不少國家有類似組織，但是人權包羅萬象，如何明訂職權，與其他國家機關的區別。政治現象本質上區分基本人權及政府統治權，廣義而言，基本人權還包括政府統治權的範圍丶區隔及由何人何時行使政府統治權。簡單析之，基本人權係身為人所擁有權力，有時候人權超越國界，係國際性層次。但是事實上，基本人權與國家息息相連，透過國民丶公民等身份，取得人權行使及保障。

基本人權無所不及，約略分成自由權丶平等權丶參政權及受益權。四者密不可分，例如言論自由及投票等參政權。一般基本人權保障，以人身自由為主，其次不因性別丶種族丶年齡丶職業丶社會階層等差異，而有不同待遇的平等權利。民主國家，參政權普及，定期選舉丶公民投票等，決定國家領導人。社會福利丶保險丶救濟等受益權也是不可或缺的人權。國家機構其實受人民付託，保障人權，例如國家安全丶公共安全等維護。司法及治安機關負責調查侵害他人權利的不法行為，也是維護基本人權。

國家人權委員會設置，參考國際人權公約，以特定身分的人權保障為核心，例如兒童丶青少年丶身心障礙丶老人等。以及同婚丶種族等平等。非民主國家，政府不但未保障基本人權，反而侵害人民權益的原兇，包括制訂政策法規侵害人民權益。國際人權宣言及組織，對於非民主國家的不當行為，扮演重要監督角色。未來隸屬監察院的國家人權委員會，如何運作，令人好奇。