中共無視周邊國家的存在，仍在人造島礁建軍用機場和飛彈基地，企圖霸佔周邊海域和海底資源。圖為2015年12月15日BBC所發布影片，記者搭機飛到美濟礁上空受到中國海軍發出警告信息。擷自BBC影片

拜登當選美國總統，大家認為中共應該會很高興，因為川普對中共的強硬政策，會因拜登上台而被改變，美國人也期待中共對美的態度會變得比較友善才對。世界和平前景一片光明，王子和公主從此可以過著幸福快樂的生活。這本是與人為善，禮尚往來，人之常情嘛！可是比較川普在位時，中共對美低聲下氣，不得不屈服的情況，拜登上台不到幾天，中共對美的態度反而變得更加蠻橫強硬，對台灣更是張牙舞爪，這顯然是項莊舞劍，意在沛公。根本就不把美國新政府的善意當一回事。

英國張伯倫首相主張對德國納粹採取忍讓的綏靖政策，反而鼓勵了希特勒大步邁向侵略戰爭，最後引發第二次世界大戰。如果不是邱吉爾和英國人一致採取堅強的抗德政策，以及美國參戰，英國差一點就要被德國征服。看今天中共政權的表現，和當年納粹德國，非常相似。德國因為第一次世界大戰戰敗，被非常鉅額的戰爭賠款壓得喘不過氣。挾帶著仇恨的心理，和復興德國的願望，希特勒納粹利用這股氣，一步一步將德國推向戰爭，而德國人在納粹宣傳術的洗腦之下，也一步一步跟著走向亡國之路，毫無警覺。中國1900年蒙受八國聯軍的國恥，至今已經超過一百二十年。雖然國恥未雪，國難未靖。但是現代化世界對國家之間的戰爭，不把仇恨延續到一百年之後的子孫，是比較聰明而符合現實的國際關係。但是中國似乎還沒有現代化，而且也還不能理解這種地球村的智慧。中共的大內宣，仍然在鼓動一種仇外的民族主義，和盲目的強國夢。中國人民不能享受自由民主，甚且導致思想的僵化和倒退。而最大的災難，或許就是像納粹德國一樣，一步一步走向戰爭和亡國之路。

中共行徑比德國納粹更野蠻

中共對新疆維吾爾人採取的種族稀釋和集中營的設立（等同於軟性種族滅絕），和納粹德國當年對猶太和少數民族犯下國際公法GENOCIDE種族滅絕罪是一樣的罪行。對西藏也一樣採行種族稀釋，破壞西藏故有文化宗教信仰，等同種族和文化滅絕。就算中國土生土長，主張真善忍的法輪功氣功修練者，也加以抓捕關押迫害，甚至活摘器官出售。這是比納粹德國更加野蠻的做法。可以說是二十一世紀的食人族！

存在於二十一世紀，以擁有五千年的文化自傲的中國，中共政權的表現，不但是違反人類進化的法則，其窮兵黷武充滿仇外宣傳的做法，可能正在將中國人民推入戰爭中一起毀滅而不自知。不要說五千年，連兩千五百年前的聖人都已經在中國絕跡了。我要問二十一世紀的中國，你們的聖人在哪裡？

中國要復興、要崛起，沒有人會反對，也沒有人有權力去阻擋。中共說，太平洋夠大，足夠容納中美兩國，這是無視眾多周邊國家存在的霸權姿態。也是無視國際關係和規則的愚蠢。國際法庭裁決無人島礁不屬於中國。中共仍然在人造島礁建軍用機場和飛彈基地，企圖霸佔周邊海域和海底資源；頻頻出動軍機侵入台灣領空，威脅台灣安全；動不動就喊血洗台灣、武統、和統、智統；中共如果以這種方式崛起，就是在玩著一個新納粹的危險遊戲。中國人民應該要有所警惕起來自救。而存有幼稚綏靖主義的美國新政府，更應該早日警醒，切勿重蹈張伯倫的覆轍，犯下不可原諒的錯誤。今天的中共，是比納粹更野蠻、野心更大、更不可預測的敵人。如果對這一點沒有警覺，那麼美國新政府也可能被這個充滿仇恨的新納粹，一步一步拖進危險的戰爭遊戲中而不自知。



中國動不動就喊血洗台灣、武統、和統、智統；中共如果以這種方式崛起，就是在玩著一個新納粹的危險遊戲。圖／擷自維基百科，公有領域