戰爭型態因武器裝備的大幅改變，已非傳統步兵丶砲兵和裝甲兵的防禦可奏效，而是機動性大丶火力強丶射程遠丶命中力高的海空和陸基飛彈丶火箭的天下。2020漢光演習。圖／擷自國防部發言人臉書

國軍漢光卅六號實兵演習，近日如荼如火展開，除在台灣東部外海實施海空聯合操演，在台中甲南海灘和屏東加祿堂也都有反登陸作戰操演，日前也先演練西部各型戰機，移轉東部花蓮機場轉接佳山基地的實力保存演練，此次漢光演習，原則上有較以往歷次演習，往「實事求是」的原則精進，但尚有不足，類似海軍陸戰隊兩棲突擊車AAV7和突擊橡皮艇的項目，和沒有在媒體露面的傘兵空降，未來都值得在「實事求是」為核心的要求下，為台灣防衛實際需求做一番剴切檢討，不因循丶不苟且，大破大立。

「實事求是」四個字，是我們很多學校的校訓，可見它蘊含的道理，簡單又重要。說個題外話，在中國大陸國共內戰鬪爭中，毛澤東引為核心思想的就是「實事求是」，國民黨方面，則比較重視正規丶儒家倫理等形式表面功夫，所以在無情的鬪爭中敗下陣來。後來「實事求是」就成為中共思想理論的核心。在毛之後，鄧小平在1960年代所提出「貓論：不管黑貓丶白貓，能捉到老鼠的就是好貓」，此句話在他掌權採開放改革政策，尤其南巡後，迅速傳播開來，做為解決社會主義計劃經濟和資本主義市場經濟的「融合劑」，「先讓一部份人富起來」的炫麗口號，使共產主義大幅向資本主義傾斜，國家經濟力大大提高，但也增加了強霸世界的野心。

黨國威權陰魂揮之不去

在此，引用「貓論」，來引伸「實事求是」的重要性是有目的的。不可諱言，台灣社會雖然已由長期威權壓迫，而歷經民主人士的奮鬥，解除戒嚴已經33年了，專門控制政治思想言論和行動的刑法第100條，也廢除28年。「思想無罪」法則獲得確立，然黨國威權陰魂仍舊在空中盤旋不去，「國軍」仍脱不了「國民黨軍」幻化變形，從三軍官校還是遙奉「黃埔」為國民革命發源地，國民黨「黨國」仍是黨駕凌於國之上，軍中文化多有沿襲形式作假那一套，使軍隊國家化丶現代化的進程，革外艱辛，換言之，「實事求是」的精神，無法徹底落實於軍隊和各級政府行政機關中，舉例來說，從此次漢光卅六號演習的預演，可以看出一些端倪。

此次漢光演習的預演，最震撼人心的莫過於7月3日海軍陸戰隊在左營桃子園海灘的登陸突擊演練，由於海象不佳，造成二艘突擊艇翻覆和二名戰士的殉職，演習如同作戰，當然有其危險性，然此不幸事故，卻引來漢光演習怎麼由海軍陸戰隊，在演練兩棲搶灘登陸作戰的深深疑惑？年初參加台北市立委選舉表現不俗的吳怡農，於臉書提出這個看似不是問題的問題，卻引來一堆英粉和綠色圍事者，大加撻伐，甚至有平面媒體小專欄批評：「陸戰隊不演練搶灘登陸，傘兵不演練跳傘，那陸戰隊和傘兵部隊，不都是應該解散了？」是的，大哉問！但吳怡農們的疑問，並不是要海軍陸戰隊不要演練搶灘登陸，傘兵不要跳傘訓練，而是質疑在台灣絕對守勢的不對稱作戰最高指導原則下，國軍重要編訓海軍陸戰隊，是要搶那𥚃的灘？登那裡的陸？傘兵要坐C－130空降跳到那𥚃包抄敵人？

打開天窗說亮話，幾年前國防部和參謀本部內，曾經有裁撤海軍陸戰隊之芻議，但消息一出，就引起此所謂「第四軍種」相關人員群起反彈，甚至有包圍國防部之冒進，驚動了所謂「三軍統帥」，急忙出面安撫，誓為後盾，此議未經深入討論，只好夭折。此次搶灘發生不幸事件，海軍陸戰隊的功能，又被提出來探討，傘兵部隊也一樣，或許有人謂我們是美軍裝備和編制，美國以海軍陸戰隊和空降師為精銳部隊，我們豈能不一樣？此話大錯特錯，因為美國是民主陣營率領者，有「世界警察」之稱，快速打擊力量是其軍隊要素，台灣則為絕對守勢，南北5丶6百公里，萬一發生戰爭，軍隊調動尚有餘裕，而且戰爭型態已因武器裝備的大幅改變，已非傳統步兵丶砲兵和裝甲兵的防禦可奏效，而是機動性大丶火力強丶射程遠丶命中力高的海空和陸基飛彈丶火箭的天下了。

再舉一例，此次演習，強調有後備人員兵力協同現役砲兵人員，操作發射105榴彈砲拒海上之敵艦，這砲是二次大戰的主力火砲，七十年後還能發射砲彈，已經不錯了，但要十輪軍用卡車拖拉，射程僅十來公里，又容易曝光，在現代戰爭中，實在擺不上枱面，硬要的話，會淪為敵軍火砲丶艦砲和火箭丶飛彈的靶標，造成人員無謂傷亡，何苦用這種落伍的小砲，來充戰爭場面，陷我軍戰士於危殆之地？

又有關於傘兵功能，謂我方道路橋樑交通遇到破壞，可用傘兵空降敵後，進行反包圍逆襲，真是說的比唱的還好聽，我方有空降旅丶空降師的實力嗎？沒有，那只好用小兵力空降敵後，豈不是成為肉靶？所以，我們實在沒有什麼空降制敵空間和機會，頂多演練好「反空降」才是正軌，而反空降和傘兵訓練，絕對不是同一回事，話說明白了，要「實事求是」的話，反空降當然十倍丶百倍重要於空降，同樣的道理，縮編海軍陸戰隊，或是大幅調整海軍陸戰隊在反登陸作戰的角色功能，而不是依樣畫葫蘆，把訓練精良的海陸，猛往搶灘登陸訓練，在戰時，海陸健兒會發現「學非所用」，「角色錯亂」，那麻煩就大了。

此次漢光演習，我們看到了近年我軍精進的各種飛彈丶火箭丶快砲的實彈演習，甚至還有十三年未見的潛射重型魚雷戰雷射擊，也實際看到西部戰機順利轉場東部，保存空戰實力的演練，這都是符合「實事求是」大原則的，都較以往大大進步，令人欣慰，但也看到一些傳統守舊，演訓不符合實際可能的狀況，令人大有表演充面子的感覺，例如以上所舉海軍陸戰隊的搶灘登陸，傘兵空降丶定點著陸，105釐米小砲的演練，在在都不符合戰爭萬一發生時的需求，而強悍如美國海軍陸戰隊，也曾面臨軍種定位不明，功能受懷疑，幾乎被裁撤的命運，但隨著武器的發展，它求新求變，不但渡過裁撤危機，並成功成為鋼鐵般的不可或缺軍種，這樣轉變，無疑是「實事求是」為核心所帶來轉變的美果，我們的國軍，不應因循苟且，以拖待變，而是以先進武器發展為導向，求新丶求實丶求變，有為者亦若是。